Материалы с тегом «Браки»
В Башкирии бежавшая от ВСУ 88-летняя пенсионерка вышла замуж
В Башкирии в Старобаишском интернате для престарелых и инвалидов состоялось венчание 70-летнего Халафа Хабирялова и 88-летней Зугры Тагировой. Об этом сообщает «РИА Новости». Как рассказали агентству в доме-интернате, Зугра прежде жила на Украине, откуда была вынуждена бежать из-за атак со стороны...
16 февраля 2024
Песков не стал комментировать законопроект о браке с погибшим в зоне СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать внесение в Госдуму законопроекта, который позволит гражданским женам погибших бойцов спецоперации официально оформить брак «задним числом», если отношения сложились до начала спецоперации. «Это очень сложная субстанция, ничего...
7 февраля 2024
В Госдуме предложили юридически уравнять брак и семейный союз
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачёв заявил о необходимости уравнять на законодательном уровне понятия «брак» и «семейный союз». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение депутата к главе Минтруда Антону Котякову. Согласно обращению, подобные изменения...
24 ноября 2023
Зеленский снял с себя ответственность за решение по однополым бракам
Принятие законопроекта о регистрации однополых браков относится исключительно к полномочиям Верховной рады. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «В Верховной раде Украины находится на рассмотрении проект закона Украины «Об институте регистрируемых партнёрств». Проект не включен в...
22 июня 2023
Парламент Эстонии разрешил заключать однополые браки с 1 января 2024 года
Парламент Эстонии проголосовал за разрешение заключать однополые браки, сообщила 20 июня пресс-служба законодательного органа. В соответствии с принятым законом начиная с 1 января 2024 года вступать в брак в Эстонии могут два совершеннолетних лица независимо от того, какого они пола. «За это...
20 июня 2023
Институт гражданского партнёрства предложил ввести на Украине Зеленский
Украинского правительство предстоит проработать вопрос о создании в стране института зарегистрированного гражданского партнёрства. Соответствующий ответ на петицию предложил президент Украины Владимир Зеленский. Петиция о регистрации партнёрства на Украине для однополых и разнополых пар набрала для...
27 мая 2023
В Госдуме раскритиковали идею о выплатах за долгий брак
Для того чтобы укрепить прочность российских семей, нужны не отдельные выплаты, а уверенность граждан в завтрашнем дне и будущем их детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявила Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Так она прокомментировала...
2 мая 2023
Женщины из новых регионов массово разводятся с уехавшими на Украину мужьями
Женщины из новых российских регионов массово разводятся со сбежавшими на Украину мужьями, передаёт 6 марта корреспондент ИА REGNUM. Так, на освобожденных территориях ДНР и Запорожской области увеличился поток заявлений о расторжении брака, где истцами выступают женщины. Как рассказал директор...
6 марта 2023