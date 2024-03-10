Материалы с тегом «Борис Писториус»
Дефицит бюджета бундесвера достигнет €6 млрд в 2025 году
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в 2025 году дефицит бюджета бундесвера достигнет порядка шести миллиардов евро. Таким образом, Берлин может не достичь целевого показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП. Об этом сообщила газета Bild. По данным журналистов, на нужды военных...
10 марта 2024
Глава минобороны Германии Писториус заявил о «дыре» в бюджете бундесвера
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус предупредил членов правительства ФРГ о нехватке порядка 6 миллиардов евро в бюджете бундесвера на следующий год. Об этом 9 марта сообщило немецкое издание Bild. По информации источника, министерство финансов Германии под руководством Кристиана...
новость часа
10 марта 2024
Ракеты Taurus не определят исход конфликта на Украине, заявил Писториус
Поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия, включая немецкие Taurus, не будут решающим фактором в украинском конфликте, а потому Германия не собирается переходить эту линию. Об этом 8 марта заявил глава минобороны страны Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой...
8 марта 2024
Писториус ответил на призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с критикой заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости перестать трусить в вопросе помощи Киеву, а также его слов об отправке войск на Украину. Слова главы минобороны ФРГ 6 марта процитировало немецкое издание Tagesschau. «С моей...
новость часа
6 марта 2024
В Германии назвали имя виновного в утечке разговора офицеров бундесвера
Виновным в утечке разговора немецких военных с обсуждением возможности атаки на Крымский мост, видимо, является начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, находившийся в это время в Сингапуре. Об этом 5 марта сообщило немецкое издание Bild. Ранее глава минобороны...
5 марта 2024
Писториус нашёл повод пожаловаться на Россию
Россия в течение последних нескольких недель или даже месяцев задаёт повестку в Германии, определяя, какие темы будут в стране активно обсуждать. Об этом 5 марта заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Берлине, посвящённой первым итогам проверки утечки разговора офицеров...
5 марта 2024
Минобороны ФРГ начало проверку после утечки разговора про Крымский мост
Министр обороны Германии Борис Писториус подписал указ о начале проверки в отношении участников перехваченной беседы офицеров бундесвера о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту. Он заявил об этом 5 марта на пресс-конференции в Берлине. «Сегодня утром я подписал [указ о] дисциплинарной...
5 марта 2024
Писториус раскрыл детали утечки разговора офицеров об атаке на Крым
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил 5 марта, что утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus произошла не из-за взлома систем связи. «Не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного набора номера, утечка данных произошла у участника из Сингапура, он был подключен...
5 марта 2024
В Германии потребовали отправить в отставку главу минобороны Писториуса
Партия «Альтернатива для Германии» потребует от канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить в отставку главу министерства обороны Бориса Писториуса в связи с обнародованием скандальной аудиозаписи обсуждения офицерами Бундесвера возможного удара по Крымскому мосту ракетами Taurus. Об этом в интервью...
новость часа
5 марта 2024
Минобороны Германии защитило заявление об утечке переговоров паролем «1234»
Министерство обороны Германии опубликовало комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о перехвате разговора немецких офицеров и защитило его паролем «1234», сообщила 4 марта газета Bild. По информации издания, на сайте министерства опубликовали ссылку, по которой можно ознакомиться с заявлением...
4 марта 2024
Писториус допустил возбуждение дела после перехвата разговора военных
Генпрокуратура Германии может возбудить уголовное дело после перехвата разговора высокопоставленных военных об организации возможной ракетной атаки на Крымский мост, заявил 3 марта глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Он ответил на вопрос журналистов, возбуждено ли уже уголовное дело. «Насколько я...
3 марта 2024
Писториус не стал говорить о кадровых последствиях утечки беседы военных
Говорить о кадровых последствиях утечки разговора немецких военных, в котором обсуждались возможные удары по Крымскому мосту, до завершения расследования рано. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время выступления с докладом. Глава минобороны ФРГ призвал дождаться результатов...
3 марта 2024
Глава минобороны ФРГ Писториус выступил с заявлением по скандалу с утечкой
Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением по поводу скандала с прослушкой телефонных разговоров в бундесвере. Об этом сообщает Tagesspiegel. Он заявил, что обнародование записи разговора немецких офицеров является частью информационной войны России, и добавил, что кроме этой...
3 марта 2024
Писториус объяснил разговор военных ФРГ «обсуждением различных сценариев»
Военные ФРГ в ранее опубликованном разговоре обсуждали «различные сценарии», но этом не означает, что Германия уже дала согласие на поставку Украине дальнобойных ракет Taurus, заявил 3 марта глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Он также отметил, что «часть» информации, озвученной во время...
3 марта 2024
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании ситуации с американским БПЛА
Депутаты бундестага обвинили главу минобороны Германии Бориса Писториуса в замалчивании инцидента с ошибочным обстрелом немецкого фрегата американским БПЛА в Красном море. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Эксперты по обороне в Бундестаге считают, что они не были проинформированы должным...
29 февраля 2024
Писториус сообщил, что идею отправить войска на Украину никто не поддержал
Во время парижской конференции по поддержке Украины никто из её участников не одобрил предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска из западных стран на Украину. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус. «Я считаю, что это поспособствует эскалации. Также считаю...
27 февраля 2024
Министр обороны Германии предрёк новые линии раздела в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус 17 февраля заявил, что противостояние между Западом и Россией будет длиться несколько десятилетий, а на европейском континенте появятся «линии раздела». В этой связи западным странам нужно будет тратить значительные средства на военно-промышленный комплекс...
новость часа
17 февраля 2024
Писториус анонсировал увеличение поставок артиллерийских снарядов Украине
Германия предоставит Украине в 2024 году в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом, заявил 14 февраля глава минобороны ФРГ Борис Писториус по прибытии в Брюссель на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву. «Я могу сказать, что, как ожидается, мы в...
14 февраля 2024
Вучич рассказал об отношении к Путину среди украинцев в Сербии
Большинство русских, проживающих в Сербии, настроены против президента России Владимира Путина, а украинцы поддерживают его, заявил президент Сербии Александр Вучич 7 февраля на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Белграде. «Украинцы, которые в Сербии, в...
7 февраля 2024
СМИ: Писториус пришёл в ярость в бундестаге из-за просьбы Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в бундестаге, с раздражением ответил на вопрос о поставках киевскому режиму ракет Taurus. Об этом 1 февраля сообщил телеканал N-TV. «Министр заявил, что он «устал» от продолжающихся в стране дебатов по их поставкам на Украину», — говорится в...
новость часа
1 февраля 2024