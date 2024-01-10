Материалы с тегом «Большой театр»
Умерла бывшая солистка Большого театра Тамара Милашкина
Оперная певица, народная артистка СССР, бывшая солистка Большого театра Тамара Милашкина скончалась в возрасте 89 лет. Об этом 10 января сообщила пресс-служба ГАБТ. «На 90-м году жизни умерла выдающаяся певица XX столетия народная артистка СССР Тамара Милашкина, солистка оперной труппы Большого...
10 января 2024
Гергиева избрали сопредседателем Союза театральных деятелей России
Главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева избрали сопредседателем Союза театральных деятелей России (СТД). Об этом заявил новоизбранный председатель организации Владимир Машков на внеочередном съезде СТД. «Утвердить Валерия Абисаловича Гергиева, нашего замечательного художника, великого...
4 декабря 2023
Башмет обрадовался назначению Гергиева в Большой театр
Новый руководитель Большого театра Валерий Гергиев — это человек, обладающий неиссякаемой энергией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 1 декабря заявил народный артист СССР Юрий Башмет. Ранее стало известно, что дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен на пост...
1 декабря 2023
Мацуев поздравил Гергиева с назначением на пост главы Большого театра
Назначение Валерия Гергиева руководителем Большого театра — это, безусловно, исторический день, считает народный артист России Денис Мацуев. Об этом он заявил 1 декабря корреспонденту ИА Регнум. По его словам, Гергиев — это фигура космического масштаба, и поэтому под его руководством Большой театр...
1 декабря 2023
Голикова заявила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 1 декабря, что объединения Большого и Мариинского театров не произойдёт и каждый продолжит самостоятельную работу. «Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры», — сказала она во время встречи с коллективом...
1 декабря 2023
Гергиев назвал огромной ответственностью назначение главой Большого театра
Назначение на пост генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) — это большая ответственность. Об этом 1 декабря заявил Валерий Гергиев на встрече с коллективом театра. Встреча прошла в главном фойе Исторического здания ГАБТ, нового гендиректора представили...
1 декабря 2023
Гергиева назначили на пост руководителя Большого театра
Дирижёр и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен на пост руководителя Большого театра, следует из постановления правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять...
новость часа
1 декабря 2023
Мошенники обманули дирижёра Большого театра на 1 млн рублей
Мошенники обманули дирижёра Большого театра Алексея Богорада, выманив у него более 1 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщил Telegram-канал «112». Отмечается, что дирижёр решил стать инвестором и заключил договор с фондом Universe Capital Management. Компания обещала приумножить его капитал игрой на...
23 ноября 2023
Гендиректор Большого театра Урин заверил, что не покидал должность
Генеральный директор Государственного академического Большого театра в Москве Владимир Урин однозначно развеял слухи об увольнении с должности, которые распространяются уже несколько дней. «Я работаю. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства...
23 ноября 2023
Гергиев напомнил, что возглавляет Мариинский театр
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с журналистами на Эрмитажной премии прокомментировал 18 ноября публикации о возможности возглавить Большой театр. «Я возглавляю Мариинский театр», — коротко ответил он. В настоящий момент должность руководителя Большого театра...
18 ноября 2023
Песков заявил, что президент не назначает руководителя Большого театра
Президент России Владимир Путин не занимается такими вопросами, как назначение руководителя Большого театра, заявил 17 ноября журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать сообщения, что руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева могут назначить директором...
новость часа
17 ноября 2023
Песков сообщил, что Путин не встречался с Уриным и Гергиевым в Петербурге
Президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург не встречался директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, сообщил 17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, он с ними не общался», — ответил официальный...
17 ноября 2023
Гергиев ответил на сообщения о работе в Большом театре
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, то не искал возможности работать больше. Об этом он 17 ноября заявил журналисту Павлу Зарубину. «Я достаточно занят и не искал возможности работать больше», — сказал Гергиев, отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Санкт-Петербургского...
17 ноября 2023
Песков сообщил, что Путин не планирует встречаться с Уриным или Гергиевым
У президента России Владимира Путина нет планов встретиться 17 ноября с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. «Известия»...
17 ноября 2023
В Большом театре отказались комментировать сообщения об уходе гендиректора
В Большом театре отказались комментировать сообщения об увольнении по собственному желанию гендиректора Владимира Урина. «Не комментируем неофициальную информацию», — сказали корреспонденту «РИА Новости» в пресс-службе театра. Ранее Forbes со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что директор...
17 ноября 2023
Песков переадресовал вопрос о назначении Гергиева в Большой театр
Обращаться с вопросом о возможности назначения художественного руководителя Мариинского театра народного артиста России Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра следует в Минкультуры. Это их прерогатива. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков...
16 ноября 2023
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр
Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, вероятно, возглавит Большой театр. Об этом 15 ноября рассказали «Известия» со ссылкой на информированные источники. На посту гендиректора Большого театра Гергиев заменит Владимира Урина, который занимает...
15 ноября 2023
В давке за билетами в Большой театр пострадали два человека
В Москве в очереди за билетами на новогоднюю постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре пострадали в результате давки два человека, сообщил 10 ноября источник РЕН ТВ. Отмечается, что кто-то из стоящих в очереди людей пожаловался на нехватку билетов. После этого возникла давка, люди начали...
новость часа
10 ноября 2023
Директор Большого театра сообщил, что имена противников СВО убрали с афиш
В случаях, когда создатели спектаклей, идущих в Большом театре, негативно высказывались о спецоперации России на Украине, их имена убирали с афиш театра, а иногда и снимали спектакли с репертуара, рассказал 14 сентября в интервью «Российской газете» генеральный директор Большого театра Владимир...
14 сентября 2023
Солист Большого театра Максим Пастер скончался на 48-м году жизни
Солист оперной труппы Большого театра, тенор Максим Пастер скончался 1 сентября, ему было 47 лет, сообщила пресс-служба театра на своём сайте. Он скоропостижно скончался, находясь в отпуске в Махачкале. В Большом театре назвали Пастера любимцем публики, артистом с выразительным голосом и яркой...
2 сентября 2023