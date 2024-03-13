Материалы с тегом «Белый дом»
В США не увидели необходимости в реформе своей ядерной стратегии
У США нет оснований для изменения своей ядерной стратегии. Кроме того, Вашингтон не видит признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине, заявила на брифинге 13 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя интервью российского президента Владимира Путина...
13 марта 2024
Байдену сообщили об интервью Путина журналисту Киселёву
Главу Белого дома Джо Байдена оповестили об интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселёву, заявила 13 марта официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. «Президент, конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал...
13 марта 2024
В минэнерго США не увидели необходимости возобновлять ядерные испытания
Специалисты Национального управления ядерной безопасности США не считают необходимым возобновление ядерных испытаний, заявил 13 марта первый заместитель руководителя управления Фрэнк Роуз. Приказ о проведении испытаний может отдать глава американского государства, отметил Роуз в ходе своего...
13 марта 2024
Личного помощника Джилл Байден обвинили в многолетних домогательствах
Высокопоставленный чиновник Белого дома Энтони Бернал, в настоящее время являющийся личным помощником первой леди США Джилл Байден, уже более десяти лет издевается над коллегами и домогается их. Об этом пишет американское издание The New York Post со ссылкой на источники. По данным источников...
13 марта 2024
В США оценили будущее контроля над вооружениями
Американская администрация считает маловероятным достижение в обозримой перспективе каких бы то ни было значимых договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем, заявил 13 марта первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при министерстве...
13 марта 2024
В Белом доме вновь отвергли отправку американских военных на Украину
США не имеют ни планов, ни намерений направлять свои войска на Украину, заявил 12 марта на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «У Соединённых Штатов не будет солдатских ботинок на Украине. Мы не намерены направлять туда свои войска. Мы не планируем...
12 марта 2024
СМИ сообщили, что США выделят Украине первый за три месяца пакет помощи
Власти США намерены предоставить Украине первый за несколько месяцев пакет военной помощи на общую сумму около 400 млн долларов, сообщило 12 марта агентство Reuters со ссылкой на информированные источники в Белом доме. По этим данным, о выделении нового пакета военной помощи может быть официально...
12 марта 2024
Белый дом скрыл от Конгресса десятки военных поставок Израилю, пишут СМИ
Вашингтонская администрация втайне от Конгресса осуществила десятки поставок вооружений Израилю. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, после 7 октября 2023 года, когда произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке, американская...
12 марта 2024
Раскрыта истинная цель 60-миллиардного транша США Киеву
Действующий киевский режим, по логике президента США Джозефа Байдена, должен продержаться до американских выборов в ноябре. Не факт, что после этого Украина получит ещё хотя бы один транш. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог-американист Дмитрий Дробницкий, говоря о...
9 марта 2024
СМИ узнали о подготовке США к «ядерному удару» России по Украине
США с конца 2022 года готовятся к тому, что Россия якобы может нанести удар по Украине тактическим или боевым ядерным оружием. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников из администрации главы Белого дома. США должны были составить планы, чтобы отреагировать...
9 марта 2024
Белый дом планирует выделить Украине около $200 млн из резервов Пентагона
Возможность задействовать около $200 млн из финансирования американской армии для немедленной военной поддержки Украины рассматривает администрация Белого дома. Об этом 6 марта сообщает агентство Bloomberg. Уточняется, что финансирование может быть направлено на закупку критически важного...
7 марта 2024
В Белом доме уточнили, что атакованное хуситами судно не принадлежит США
Гражданские лица погибли в результате удара йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» по судну True Confidence в Аденском заливе, но оно не принадлежит США. Такое заявление сделала 6 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов. «Сегодня хуситы убили невинных...
7 марта 2024
Белый дом переадресовал Киеву вопрос об отказе Зеленской приехать в США
Супруга главы киевского режима Елена Зеленская не сможет присутствовать на выступлении президента США Джозефа Байдена в Конгрессе, хотя и была приглашена. Такое заявление сделала 6 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов. «Белый дом действительно...
7 марта 2024
Белый дом подтвердил отказ от участия войск США в боях на Украине
Американские войска не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом заявил 5 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов, трансляция которого осуществлялась на официальной...
6 марта 2024
В Белом доме заявили о желании Украины воевать самостоятельно
Американские войска не поедут воевать на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 5 марта. Его попросили прокомментировать призыв президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных. Кирби отказался...
6 марта 2024
Белый дом активизировал призывы к Израилю о прекращении огня в секторе Газа
Администрация президента США Джо Байдена стала активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Hill. Кроме того, американское руководство начало чаще требовать от израильских властей увеличить объёмы гуманитарной помощи для населения...
5 марта 2024
Кирби не стал комментировать утечку разговора офицеров бундесвера из-за РФ
Администрация США отказывается комментировать утечку разговора офицеров немецкой армии, поскольку такое пояснение якобы поможет России, заявил 4 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. «Это только сыграет на руку России», —...
5 марта 2024
Байден подписал временный бюджет правительства США для избежания шатдауна
Американский президент Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства. Документ ранее согласовали обе палаты Конгресса США, сообщила 1 марта пресс-служба Белого дома. Байден подписал закон, обеспечивающий ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год...
1 марта 2024
Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки на личных встречах
Глава Белого дома Джозеф Байден пользуется блокнотами, специальными картами (телесуфлёрами), разными записями даже во время частных встреч с небольшим числом людей. Об этом заявил в эфире Fox Business бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. «Байден просто придерживается...
1 марта 2024
США допустили возможность освобождения Россией новых территорий на Украине
Власти США допускают, что без возобновления поддержки Киева российские войска могут добиться новых территориальных успехов на Украине уже через один или два месяца. Об этом 27 февраля на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома...
новость часа
28 февраля 2024