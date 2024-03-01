Материалы с тегом «Баскетбол»
Лучший снайпер чемпионата Италии Хэнлан стал баскетболистом ЦСКА
Лучший снайпер чемпионата Италии по баскетболу Оливье Хэнлан стал игроком московского ЦСКА. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба клуба. Отмечается, что соглашение с 31-летним канадским защитником рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Хэнлан выступал за итальянский клуб «Варезе». Он является...
1 марта 2024
ЦСКА расторг соглашение с американским баскетболистом спустя три недели
Американский баскетболист Уилл Бартон покинул «ЦСКА» на основании одного из предусмотренных в контракте условий. Об этом сообщили на официальном сайте «ЦСКА». В клубе уточнили, что баскетболист уже вернулся в США. О «подписании» спортсмена столичные армейцы объявили три недели назад. В клубе...
20 февраля 2024
В Германии напали на украинских баскетболистов, один погиб
Неизвестные напали на юных украинских баскетболистов в немецком городе Дюссельдорфе. Один из спортсменов погиб, второй находится в больнице, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на Федерацию баскетбола Киева. На 17-летнего Владимира Ермакова и его друга Артёма Козаченко напали на улице...
12 февраля 2024
Ирландские баскетболистки отказались от рукопожатий с командой Израиля
Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожимать руки представительницам команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си. В Федерации баскетбола Ирландии заранее предупредили о том, что их команда не будет участвовать в...
9 февраля 2024
Кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордные $8 млн
Шесть пар кроссовок баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные $8,032 млн. Об этом написало Agence France-Presse со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s. Отмечается, что в коллекции были представлены кроссовки, которые Джордан носил в решающих матчах за титул чемпиона НБА. На...
3 февраля 2024
«Даллас» победил «Атланту» в матче НБА с 73 очками Дончича
Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной баскетбольной лига (НБА). Встреча состоялась на пакете «Стэйт Фарм-Арены» в Атланте и закончилась победой гостей со счётом 143:148. Самым результативным игроком...
27 января 2024
Скончался олимпийский чемпион по баскетболу Анатолий Поливода
Победитель Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Анатолий Поливода скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины. В составе сборной СССР Поливода также стал обладателем бронзовой медали Олимпиады 1968 года. На чемпионате мира 1967...
22 января 2024
РУСАДА дисквалифицировало баскетболиста Курбанова на три месяца
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на три месяца форварда московского баскетбольного клуба ЦСКА Никиту Курбанова. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ведомства. «Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение...
18 января 2024
На матче Евролиги сербы подняли баннер «Белгород, мы с тобой»
На матче баскетбольной Евролиги между сербскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан» фанаты почтили память жертв трагедии в Белгороде. В ходе игры 19-го тура фанаты на трибунах арены развернули плакат со словами поддержки «Белгород, мы с тобой». Встреча проходила в Белграде и завершилась победой...
5 января 2024
Пропавший в Красноярске баскетболист упал с моста в реку Енисей
Баскетболист команды «Барнаул» Антон Петухов, об исчезновении которого стало известно 3 января, упал с Октябрьского моста в Енисей, сообщается в группе «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные краевого МВД. «При проведении комплекса...
4 января 2024
В Красноярске пропал воспитанник баскетбольного клуба ЦСКА
Баскетболист клуба «Барнаул» Антон Петухов пропал в Красноярске, сообщила 3 января пресс-служба команды в своём Telegram-канале. В сообщении уточняется, что баскетболист пропал в ночь с 30 на 31 декабря около 03:30 по местному времени. Он вышел из дома и перестал выходить на связь. В региональном...
3 января 2024
Баскетболист сборной Венесуэлы умер в возрасте 24 лет
Форвард сборной Венесуэлы по баскетболу Гарли Соджо умер в возрасте 24 лет. Об этом сообщила национальная баскетбольная федерация в соцсети X. «Мы глубоко сожалеем о смерти Гарли Соджо, члена национальной сборной и выдающегося человека с многообещающим началом баскетбольной карьеры. Выражаем...
23 декабря 2023
Ушёл из жизни легендарный баскетбольный тренер Владимир Родионов
Президент баскетбольного клуба «Автодор», заслуженный тренер России Владимир Родионов скончался в Саратове в возрасте 76 лет. Об этом сообщает 18 декабря пресс-служба клуба. Смерть Родионова была скоропостижной, указано в сообщении. Причина смерти не называется. «Баскетбольный клуб «Автодор»...
18 декабря 2023
Баскетболиста «Зенита» Карасёва унесли на носилках во время матча с ЦСКА
Игрок петербургского «Зенита» Сергей Карасёв 10 декабря получил тяжёлую травму во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА. Баскетболиста унесли на носилках, его сопровождали медики скорой помощи. Травму Карасёв получил после столкновения с игроком ЦСКА Самсоном...
10 декабря 2023
Баскетболист Джонсон стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардером
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ирвин Эффей Джонсон младший, более известный просто как Мэджик Джонсон, стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардером. Об этом 30 октября сообщило издание Forbes. Спортсмен пополнил список, в...
30 октября 2023
Баскетболист ЦСКА Курбанов приостановил карьеру по личным причинам
Форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов принял решение приостановить карьеру по личным причинам. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба команды. «Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты»...
27 октября 2023
Российские баскетболисты готовы играть с командами из Европы
Российские баскетболисты готовы проводить товарищеские матчи с командами из стран Европы и Северной Америки в случае их готовности. Об этом рассказал глава Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Во время проходящего в Перми форума «Россия — спортивная держава» он сообщил ТАСС, что...
21 октября 2023
Германия впервые в истории выиграла Кубок мира по баскетболу
Сборная Германии обыграла команду Сербии и впервые в истории победила в финале Кубка мира по баскетболу. Встреча прошла 10 сентября в Маниле и закончилась со счётом 83:77. Наиболее результативным игроком матча признали Денниса Шрёдера, набравшего 23 очка. У сербов больше всех очков набрал Алекса...
10 сентября 2023
Германия впервые в истории сыграет в финале ЧМ по баскетболу
Сборная Германии по баскетболу 8 сентября победила США в полуфинале чемпионата мира в Маниле и впервые в своей истории вышла в финал состязания. Самый результативный игрок матча немец Андреас Обст набрал 23 очка, итоговый счёт матча — 113:111. Первая половина игры завершилась со счётом 60:59 в...
8 сентября 2023
Умер бывший игрок и тренер сборной России по баскетболу Сергей Бабков
В возрасте 56 лет умер бывший игрок и тренер сборной России по баскетболу Сергей Бабков, сообщили 21 августа в баскетбольном клубе «Новосибирск». «Клуб «Новосибирск» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова...
21 августа 2023