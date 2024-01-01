Материалы с тегом «Банковские карты»
В России ужесточили лимиты на выдачу кредитов
С 1 января в России вступили в силу новые ограничения Центробанка по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт. Банк России ужесточил регулирование для заёмщиков с показателем долговой нагрузки в 50–80%. Теперь банки в течение квартала смогут выдавать таким заёмщикам только 25% вместо 30% от...
1 января 2024
Неизвестный похитил деньги с карт сразу нескольких участников СВО
Неизвестный злоумышленник похитил 227 тысяч рублей с банковской карты ВТБ умершего участника СВО, сообщил источник ИА Регнум. Как рассказал собеседник агентства, в Омске в полицию обратился сын российского бойца Марата А., который сообщил, что, пока его отец лежал с ранением в госпитале им...
29 декабря 2023