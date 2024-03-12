Материалы с тегом «Балтийское море»
В НАТО решили расширить шведское присутствие на острове в Балтийском море
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Financial Times (FT) заявил о планах вместе с партнёрами по НАТО защищать остров Готланд в Балтийском море от России. По его словам, у Швеции было лишь небольшое военное присутствие на Готланде. Другие страны НАТО называли это критической...
12 марта 2024
Стало известно, почему Финляндия разрешила Киеву бить по территории России
Финляндия сегодня — типичный оплот русофобии на севере Европы. Одновременно она усердно старается использовать любую возможность, чтобы доказать свою приверженность тому, что назыается «евроатлантическими ценностями». Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра, и министр обороны...
1 марта 2024
В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы дронов
Режим повышенной готовности действует в морских портах Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга в Ленинградской области в связи с угрозой атак со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщается на сайте Администрации морских портов Балтийского моря. Речь идёт о распоряжениях...
новость часа
5 февраля 2024
МРК «Наро-Фоминск» начал проходить испытания в Балтийском море
Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» начал проходить испытания на морских полигонах Балтийского флота. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту. «Новейший малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21 631 «Буян-М» — носитель крылатых...
25 ноября 2023
Допуск НАТО к очистке Балтийского моря сочли крайне опасным
Североатлантический альянс нельзя привлекать к подъёму химического оружия со дна Балтийского моря после вероятной причастности к ряду террористических актов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 ноября сообщил экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Ранее директор...
новость часа
24 ноября 2023
НАТО предсказали войну, если она попробует закрыть для РФ Балтийское море
Североатлантический альянс не сумеет превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО, так как это, с одной стороны, будет чревато военным конфликтом с Россией, а во-вторых, не даст никаких военно-стратегических преимуществ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 ноября заявил капитан I ранга Николай...
3 ноября 2023