Материалы с тегом «АвтоВАЗ»
В России состоялась премьера нового кроссовера Xcite X-Cross 7
В Санкт-Петербурге продемонстрировали новый кроссовер Xcite X-Cross 7. Он вышел с конвейера дочерней компании АвтоВАЗа «Автозавод Санкт-Петербург». Журналисты сообщают, что семь машин марки Xcite X-Cross 7 выставили на парковке перед зданием правительства города. Шесть из них образуют флаг России...
13 марта 2024
В Госдуме рассказали, как пережила зиму депутатская Lada Vesta
Предоставленный Госдумой автомобиль Lada Vesta отлично зарекомендовал себя в зимних поездках по избирательным округам в Подмосковье, рассказал 3 марта член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв («Единая Россия»). По его словам, зимой он часто ездил «по городам и весям» Подмосковья...
3 марта 2024
«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta с коробкой автомат и двигателем 1,8 л
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с автоматической трансмиссией и модернизированным 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с., сообщила 28 февраля пресс-служба российской компании на своём сайте. В релизе отмечается, что для установки автоматической коробки передач были...
28 февраля 2024
Автозавод в Петербурге выпустил первую партию машин собственного бренда
Дочерняя компания АвтоВАЗа «Автозавод Санкт-Петербург» выпустила первую партию из нескольких тысяч автомобилей собственного бренда Xcite, говорится в сообщении предприятия. «Сейчас ведется накопление складского запаса, чтобы начать продажи весной 2024 года», — следует из текста релиза. Xcite —...
30 января 2024
«Шашечки или ехать». Забота об автопроме грозит сказаться на ценах на такси
Профильный думский комитет по транспорту дал одобрительный отзыв на законопроект, по которому у властей регионов может появиться право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей-такси — то есть сколько «извозчиков» должно перемещаться на машинах российских марок. Или иномарок, но тех...
18 января 2024
«Дочка» АвтоВАЗа подала заявку на регистрацию нового бренда
ООО «Автозавод Санкт-Петербург», дочерняя компания АвтоВАЗа, подало заявку на регистрацию нового товарного знака, следует из базы данных Роспатента. Согласно информации в заявке, новый товарный знак предназначен для широкого перечня товаров, включая автомобили, электромобили, комплектующие для...
17 января 2024
Внедорожники Lada Niva получат новый двигатель 1,8 литра
Президент предприятия «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал о переоснащении в 2025 году Lada Niva и Lada Niva Travel. Как он заявил во время подведения итогов 2023 года, автомобили получат новый двигатель объёмом 1,8 литра. Помимо этого, стало известно, что в наступившем 2024 году АвтоВАЗ покажет...
11 января 2024
АвтоВАЗ намерен запустить новый бренд
Компания «АвтоВАЗ» намерена запустить новый автомобильный бренд, сообщил корреспондент «Известий» с презентации, посвящённой планам развития компании. «Под новым брендом представят иностранные модели в сегментах C и D», — говорится в материале. Ожидается, что новый автомобильный бренд появится до...
11 января 2024
АвтоВАЗ начал продажи универсала Lada Vesta SW Sportline за ₽2,35 млн
«АвтоВАЗ» запустил продажи универсалов Lada Vesta SW Sportline по цене от 2,35 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В комплектации Black, отличающейся окраской некоторых деталей, машина обойдётся покупателям на 30 тысяч рублей дороже. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем...
11 января 2024
В Минпромторге рассказали, когда подешевеют отечественные автомобили
Российские автомобили могут подешеветь при ряде условий, среди которых снижение ключевой ставки и затрат на логистику. Об этом 25 декабря заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Вице-премьер напомнил, что в текущем году рост цен на продукцию «АвтоВАЗа» составил порядка...
новость часа
25 декабря 2023
Глава «АвтоВАЗа» рассказал о случаях отказа от сотрудничества из-за санкций
Внесение компании «АвтоВАЗ» в санкционные списки Соединённых Штатов привело к отказу зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике. Он отметил, что последствием...
20 ноября 2023
Названа цена новой Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации
«АвтоВАЗ» назвал цену новой Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации. Как следует из публикации на официальном сайте автопроизводителя, она превысила 2 млн рублей. Универсал Lada Vesta SW имеет четыре комплектации, цены которых разнятся в зависимости от наполнения. В базе все модели оснащены...
16 ноября 2023
Путин заявил о готовности РФ усилить мощности по сборке Lada в Казахстане
Россия готова создать дополнительные мощности в Казахстане для сборки автомобилей Lada. Об этом заявил 9 ноября президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. Российский лидер отметил, что две страны реализуют целый ряд крупных совместных проектов промышленной кооперации...
9 ноября 2023
Продажи «АвтоВАЗ» выросли в сентябре почти в два раза
Компания «АвтоВАЗ» в сентябре увеличила выпуск автомобилей Lada, также возросли продажи этой марки. В годовом выражении они увеличились в 1,8 раза и на 8,7% к августу и составили 36,2 тысячи машин. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе автопроизводителя. Самой продаваемой моделью бренда...
4 октября 2023
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажу автомобилей Lada по заводской цене
Автомобили Lada можно приобрести по заводской цене в режиме онлайн, сообщила 28 сентября пресс-служба компании «АвтоВАЗ». У потенциальных покупателей, пояснили в компании, появилась возможность дистанционно выбрать автомобиль, зарезервировать его, получить одобрение кредита и оформить сделку. Новая...
28 сентября 2023
В Москве скончался «отец» легендарной ВАЗ-2101 «Копейка»
В Москве накануне своего 86-го дня рождения скончался знаменитый инженер, который был одним из главных конструкторов ВАЗ-2101 «Копейка» Дмитрий Авдесняк. Он умер 18 сентября от последствий старческих хронических заболеваний. Об этом ИА Регнум сообщил источник. «Дмитрий Яковлевич скончался днем 18...
19 сентября 2023
Эксперт Шапарин: санкции США негативно скажутся на автопроме России
Санкции США, под которые попали российские автомобильные и машиностроительные компании, могут негативно сказаться на производстве отечественных автомобилей, которые сейчас во многом зависят от комплектующих из Китая. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил вице-президент Национального...
15 сентября 2023
Узбекистан начал отправку рабочих на «АвтоВАЗ»
Узбекистан начал отправлять своих граждан работать на «АвтоВАЗ» в рамках организованного трудового набора. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости. Уточняется, что представители компании провели отбор в начале сентября. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в августе 2022 года...
14 сентября 2023
«Москвич» выпустит модели «Москвич 5» и «Москвич 8» в 2024 году
Автозавод «Москвич» выпустит модели «Москвич 5» и «Москвич 8» в 2024 году. Об этом стало известно во вторник, 22 августа. Информация следует из презентации генерального директора завода Ханса-Петера Мозера на форуме IMAF. Помимо этого в 2024 году завод планирует произвести 44 тыс. автомобилей, из...
22 августа 2023
У Renault могут отсудить право на выкуп «АвтоВАЗа»
Российские автодилеры могут отсудить у Renault право на выкуп «АвтоВАЗа». Как 21 августа заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, организация подала на концерн в суд, который зарегистрировал иск о возмещении ущерба из-за финансовых потерь дилеров после...
21 августа 2023