Материалы с тегом «Авиаперевозки»
В России разрешили не предъявлять бумажные посадочные на самолёт
В России с марта 2024 года можно предъявлять электронный посадочный на самолёт вместо бумажного документа, сообщила 13 марта пресс-служба Росавиации на своём сайте. «С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного...
13 марта 2024
В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода вводились ограничения
Ранним утром 12 марта в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. «Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились...
12 марта 2024
В Киеве заявили о начале переговоров с США по возобновлению авиаперевозок
Киев начинает официальные переговоры с Вашингтоном и Брюсселем по возобновлению авиаперевозок, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, мы...
11 марта 2024
Аэропорт Пулково заработал в штатном режиме
Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы после введённых ранее ограничений для гражданских самолётов. Об этом 10 марта заявила Росавиация. «В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты. За время их действия (с 17:00 мск) на запасные аэродромы ушли три рейса», —...
10 марта 2024
Экс-премьера Эстонии сняли с рейса из Хельсинки
Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас не смог улететь в Японию. Финская полиция вечером 9 марта высадила его из самолёта в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщил портал Delfi. По данным журналистов, мужчина был нетрезв. В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили агентству, что Рыйваса...
10 марта 2024
На авиабазу ВВС США в штате Огайо обрушился торнадо
Разрушительный торнадо обрушился на авиабазу ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба командования базы. В сообщении, которое привёл «Интерфакс», отмечается, что в результате этого получили серьёзные повреждения объекты авиабазы и находящийся на её территории...
29 февраля 2024
Путин поручил за шесть лет модернизировать 75 аэропортов в России
В следующие шесть лет России предстоит модернизировать не менее 75 российских аэропортов, а также повысить доступность авиаперелётов для граждан РФ. Об этом 29 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Здесь перед правительством стоит конкретная...
29 февраля 2024
В Киеве заявили о контактах с США и ЕС по открытию воздушного пространства
Киев начал консультации с Вашингтоном и Брюсселем по вопросу открытия воздушного пространства Украины. Об этом 25 февраля сообщил вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. «Ведём консультации об открытии авиационного пространства с американским и...
25 февраля 2024
Минтранс опроверг сообщения о планах собирать IP-адреса пассажиров
Министерство транспорта России не будет обязывать авиакомпании, операторов железнодорожных и других перевозок собирать IP-адреса и другие дополнительные данные пассажиров, кроме тех, что указывают в билетах, заявил 22 февраля журналистам замглавы Минтранса Дмитрий Баканов. Он прокомментировал...
22 февраля 2024
Рейс из Москвы на Шри-Ланку задержали из-за дебоша нетрезвой семейной пары
Вылет рейса из Москвы в Коломбо задержали из-за неадекватного поведения нетрезвой семейной пары, утроившей дебош на борту самолёта. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». По информации пресс-службы, сообщение которой привели «Известия», инцидент произошёл вечером 21...
22 февраля 2024
Минтранс предложил собирать IP-адреса пассажиров
Перевозчиков хотят обязать передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности, кроме паспортных данных пассажиров, номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учётных записях пользователей, а также данные банковских карт. С таким...
22 февраля 2024
Самолёт L-410 совершил вынужденную посадку в Комсомольске-на-Амуре
В аэропорту Комсомольска-на-Амуре вынужденно сел самолёт L-410, летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Судно летело с Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, попало в зону обледенения», — сказал собеседник агентства. Отмечается, что экипаж совершил...
18 февраля 2024
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания — источник
В гибели экипажа Ил-76 и украинских военнопленных, которые находились на борту самолёта, сбитого украинской ракетой, виновны советники Киева из Великобритании. Об этом «РИА Новости» сообщил источник. По мнению информатора, теракт был совершён под давлением Британии без участия штаба ПВО в Киеве...
новость часа
18 февраля 2024
Авиатрафик между Петербургом и Москвой после запуска ВСМ снизится на 14%
Снижение трафика авиаперелётов между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска поездов по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 14%. При этом для авиации такие показатели не критичны. Такое заключение сделал министр транспорта Виталий Савельев на совещании с участием президента...
16 февраля 2024
Самолёт SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в Шереметьево
Самолёт SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. «Сел штатно в 11:27 (мск), находится на рулёжке», — сообщили в пресс-службе. Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что пассажирский...
15 февраля 2024
США не разрешили конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Конгрессмен из Перу Гильермо Бермехо заявил, что США не позволили ему прилететь на форум в Москву. Он пообещал в любом случае принять участие в мероприятии. «Нас пригласили на форум по борьбе с неоколониализмом в мире. Наш маршрут пролегал из Лимы в Мехико, оттуда в Стамбул и затем в Москву. К...
15 февраля 2024
Пожар в строящемся здании аэропорта Новокузнецка полностью потушили
Сотрудники противопожарных служб полностью ликвидировали возгорание в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба МЧС. «Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в аэропорту Новокузнецка», — проинформировало ведомство. Ранее МЧС сообщило о...
11 февраля 2024
Потерпевший крушение вертолёт Ми-8 подняли со дна Онежского озера
Спасатели 10 февраля подняли со дна Онежского озера вертолёт Ми-8, разбившийся неделю назад в Карелии, сообщили «Известия». Поднять воздушное судно не получилось сразу. До этого во время его подъёма оборвались тросы, работы пришлось приостановить, пояснили журналисты. Как сообщил телеканал «78»...
новость часа
10 февраля 2024
Следовавший в Москву самолёт вернулся в Дубай из-за пассажирки
Следовавший в Москву из Дубая самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за того, что стало плохо одной из пассажирок, сообщили 9 февраля в пресс-службе «Уральских авиалиний». Инцидент произошёл накануне, 8 февраля. Самолёт рейса U6-798 должен был лететь в московский международный аэропорт «Домодедово»...
9 февраля 2024
Путин указал на способность России выпускать современную авиатехнику
Россия способна выпускать современную авиационную технику, и нужно за счёт неё обновлять авиапарк, заявил 7 президент Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам развития воздушных перевозок. «Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолётов. И...
7 февраля 2024