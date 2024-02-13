Материалы с тегом «Ассоциация туроператоров России (АТОР)»
Туроператоры рассказали об отдыхе россиян в затопленной Анталье
Туристы из России не испытывают проблем из-за сильных ливней, которые вызвали наводнение в Анталье. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). «По предварительным данным, российские туристы в Анталье не испытывают проблем в связи с сильными ливнями, прошедшими прошлой ночью», —...
13 февраля 2024
В России появились три новых национальных туристических маршрута
Трем туристическим маршрутам Санкт-Петербурга, Тульской и Курской областей присвоен статус национальных решением экспертного совета при Минэкономразвития России. Это позволит регионам привлечь новых гостей и увеличить турпоток, а также претендовать на господдержку в рамках национального проекта...
4 декабря 2023
В АТОР оценили опасность лесного пожара в Геленджике для туристов
Лесной пожар в Геленджике не оказывает никакого влияния на туризм. Об этом 30 августа заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. «К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений», — цитирует Ромашкина РИА Новости. По его...
30 августа 2023
Россиянам начали продавать туры в Турцию с безалкогольным «всё включено»
Российским туристам стали предлагать поездки в Турцию по системе «всё включено» без алкоголя. Такие туры могут быть дешевле на 7–9%, сообщили 28 августа в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ). В организации уточнили, что в этом году отечественные туроператоры начали предлагать безалкогольные...
28 августа 2023
АТОР: перед началом учебного года туры в Турцию подешевели на 40–60%
Отдых в Турции перед началом учебного года значительно подешевел. Горящие путёвки на турецкие курорты на конец августа продают со скидками в 40–60%. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, недельную поездку на одного можно купить за 30 тысяч рублей на...
23 августа 2023
Эксперты туризма назвали россиянам самые бюджетные направления для отдыха
Крым, Абхазия, Египет и ОАЭ в августе остаются самыми бюджетными направлениями отдыха для россиян. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказали вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. Как отмечают...
новость часа
3 августа 2023
Стамбул стал самым популярным транзитным городом у россиян
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) определили самые популярные у россиян страны для стоповера (длительной транзитной остановки). Как стало известно 14 июля, на первом месте оказалась Турция. «Туроператоры называют Стамбул безоговорочным лидером среди городов, которыми россияне...
14 июля 2023
Отдых в Турции сравнялся по цене с путешествием в экзотические страны
Недельный отдых в Турции на двух человек летом 2023 года обойдётся россиянам в 150–200 тыс. рублей, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, отпуск с семьёй из трёх человек будет стоить в...
6 июня 2023
АТОР: путёвки в Турцию могут подешеветь при увеличении количества рейсов
Туристические путёвки в Турцию из Москвы могут существенно подешеветь, если увеличится объём авиаперевозок в эту республику. Такой прогноз, как сообщило ТАСС, сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 3 мая, беседуя с журналистами на полях Кавказской...
3 мая 2023