Материалы с тегом «Археология»
Учёные пытаются разгадать «секрет молодости» китайской мумии Синь Чжуй
Учёные пытаются разгадать секрет хорошо сохранившейся двухтысячелетней китайской мумии Синь Чжуй, супруги высокопоставленного сановника Дай Ли Кана. Почему её тело так сохранилось и связано ли это с волшебным эликсиром, написало агентство «РИА Новости». Усыпальницу китайской аристократки Синь Чжуй...
23 февраля 2024
Учёные раскрыли загадку гробниц с останками семьи Александра Македонского
Греческие учёные поставили точку в споре об останках членов семьи Александра Македонского, который длился десятки лет. Им удалось идентифицировать останки царя Македонии Филиппа II, отца Александра Великого, пишет 15 февраля британский ежедневник Daily Mail со ссылкой на итоги исследования. Три...
15 февраля 2024
Стена на дне Балтийского моря оказалась сооружением древних охотников
Стену, возведённую более 10 тыс. лет назад, обнаружили на дне Мекленбургского залива в Балтийском море. Вероятно, она была частью охотничьих сооружений, говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ). Необычную конструкцию протяжённостью 971 метр, состоящую из...
13 февраля 2024
Археологи обнаружили в Азове клад серебряных монет Петровской эпохи
Археологи обнаружили во время раскопок в Азове Ростовской области клад из 24 серебряных монет ранней Петровской эпохи, сообщил ТАСС кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский. «В углублённом жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были...
7 января 2024
Учёные нашли причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
Учёные развеяли миф о «проклятии» фараона Тутанхамона, чей саркофаг британские археологи вскрыли ровно сто лет назад. Первооткрыватели гробницы скончались от лёгочной инфекции, сообщает «РИА Новости». Гробницу Тутанхамона британский исследователь-любитель Говард Картер обнаружил в ноябре 1922 года...
3 января 2024
Учёные определили, где находилось легендарное царство Пунт
Легендарное царство Пунт, упоминания о котором сохранились в египетских папирусах, находилось на территории современных Эфиопии и Эритреи. Об этом сообщает 24 декабря «РИА Новости» Молодой сотрудник Эрмитажа Владимир Голенищев зимой 1880–1881 годов обнаружил в фондах прекрасно сохранившийся папирус...
24 декабря 2023
Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте
Учёные пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в Египте. Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что, по мнению учёных, под сфинксом могут находиться не только тайные помещения, но и сокровища легендарной Атлантиды. В тайных помещениях может быть расположен так называемый...
12 ноября 2023
Итальянские археологи нашли в море рекордный клад с древнеримскими монетами
В море у побережья Сардинии археологи нашли клад с древнеримскими монетами, который может считаться рекордным, сообщило министерство культуры Италии. «Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности», — говорится в сообщении. Археологи, предварительно, обнаружили от 30 до 50...
5 ноября 2023
В России нашли уникальное оружие периода Смутного времени
Археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле», расположенного в Тульской области, нашли редкий образец оружия конца XVI — начала XVII века. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе музея. По словам учёных, которые привело «РИА Новости», случайно обнаруженный ими украшенный серебром...
19 октября 2023
В Египте археологи нашли кувшины с вином возрастом более 5 тысяч лет
Археологи при раскопках в центральной части Египта обнаружили сотни кувшинов с остатками вина, возраст которого составляет порядка 5 тыс. лет, сообщило 1 октября «РИА Новости» со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта. В заявлении ведомства говорится, что раскопки у гробницы царицы...
1 октября 2023
Учёные ищут способ вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии
Учёные со всего мира ищут способ вскрыть гробницу императора Китая Цинь Шихуанди, хозяина Терракотовой армии. Мавзолей обнаружили почти полвека назад, однако, несмотря на полное исследование находки, гроб правителя остался нетронутым. В причине разбирались журналисты агентства РИА Новости. Весной...
24 сентября 2023
В Египте археологи нашли под водой храм богини Афродиты
Храм древнегреческой богини Афродиты обнаружили под водой у побережья Египта учёные из египетско-французской археологической миссии. Об этом 20 сентября сообщил CNN со ссылкой на информацию Европейского института подводной археологии (IEASM). Уточняется, что совместная египетско-французская...
21 сентября 2023
В Перу археологи нашли семь гробниц возрастом около 900 лет до н. э.
На юге Перу археологи нашли древние захоронения возрастом около 900 лет до рождества Христова. Об этом 15 сентября сообщило агентство Andina. Отмечается, что в департаменте Аякучо исследователи национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили семь гробниц с человеческими останками...
16 сентября 2023