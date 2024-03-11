Материалы с тегом «Аресты»
В России впервые за шпионаж арестовали гражданина Южной Кореи
Во Владивостоке впервые за шпионаж был арестован гражданин Республики Кореи Пэк Вон Сун. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Кореи Пэк...
новость часа
11 марта 2024
В Киеве продлили арест экс-президенту «Мотор Сич» Богуслаеву
Соломенский районный суд Киева продлил до 18 апреля арест бывшему президенту украинской компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, которого власти Украины подозревают в государственной измене, сообщил киевский телеканал «Общественное» со ссылкой на адвоката Руслана Волынца. Юрист отметил, что его...
20 февраля 2024
Следствие попросило суд продлить арест Аяза Шабутдинова на два месяца
Следствие попросило Таганский суд Москвы продлить арест на два месяца блогеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Калой Ахильгов. «Следствие попросило продлить арест ещё на два месяца. Судебное заседание состоится завтра», — передаёт...
12 февраля 2024
В ОНК рассказали об условиях содержания Блиновской в СИЗО
Блогера и основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую содержат в четырёхместной камере в московском СИЗО-6 «Печатники», у ней есть доступ к спортзалу и салону красоты. Об этом 7 февраля сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова, посетившая...
7 февраля 2024
Стало известно, кто находится в камере вместе с Блиновской в СИЗО
Кандидат наук и доктор наук стали сокамерницами блогера Елены Блиновской, находящейся под арестом в московском следственном изоляторе № 6 (СИЗО-6), сообщил 7 февраля журналистам информированный источник. При этом камера, в которую поместили основательницу проекта «Марафон желаний», рассчитана на...
7 февраля 2024
Экс-банкира Конаныхина заочно арестовали по делу о призывах к терроризму
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего российского банкира Александра Конаныхина по делу о призывах к терроризму, сообщили 6 февраля «Известия». Также в правоохранительных органах сообщили, что экс-банкира объявили в международный розыск. «В связи с тем, что обвиняемый скрывается от...
6 февраля 2024
Рэпера Киллера Майка арестовали после получения трёх премий Grammy
Американского исполнителя в стиле рэп Киллера Майка (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер ) арестовали полицейские сразу после получения им трёх наград на 66-й церемонии вручения премии Grammy. Об этом 4 февраля сообщил журналист издания The Hollywood Reporter Крис Гарднер в соцсети Х (ранее...
5 февраля 2024
В Иркутске арестовали владельца и повара кафе, где отравились 11 человек
Владелец и повар кафе в Иркутске, 11 посетителей которого попали в больницу с пищевым отравлением, помещены под стражу по решению суда. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба прокуратура Иркутской области. Обоих задержали накануне в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не...
3 февраля 2024
Блиновская опровергла сообщения об ухудшении здоровья
Блогер Елена Блиновская, арестованная по делу об уклонении от уплаты налогов и легализацию денежных средств в особо крупном размере, опровергла информацию об ухудшении состояния её здоровья, сообщил 3 февраля «РИА Новости» председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий...
3 февраля 2024
На Украине рассказали, в чём обвиняют задержанного в Аргентине россиянина
Сына российского предпринимателя Игоря Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине», утверждает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. «На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики...
2 февраля 2024
Суд в Москве заочно арестовал следователя СБУ
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника следственного отдела главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка за незаконное уголовное преследование российского журналиста Кирилла Вышинского, который на тот момент возглавлял портал «РИА Новости Украина», сообщили в суде «РИА...
30 января 2024
Суд в Москве заочно арестовал четверых сотрудников ФБК*
В Москве Басманный суд заочно арестовал сотрудников ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш (все трое признаны иноагентами) и Анну Бирюкову (признана иноагентом, а также внесена в список террористов и экстремистов...
29 января 2024
Суд арестовал заказавшую за ₽1 млн убийство сына москвичку
В Москве суд арестовал женщину, заказавшую за 1 млн рублей убийство сына, и её подельницу. Об этом стало известно 25 января. «С учётом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в приготовлении к убийству по найму сына одной из них. Женщины вину не признали и...
25 января 2024
СМИ назвали число палестинцев, арестованных Израилем на Западном берегу
Израильские военнослужащие в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан арестовали с 7 октября 2023 года более 6,25 тыс. палестинцев, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на комиссию Палестины по делам заключенных. В ведомстве рассказали журналистам о том, что за последние двое суток армия...
25 января 2024
Защита Блиновской обжаловала решение суда об отправке её в СИЗО
Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова попросила отменить решение Замоскворецкого суда Москвы об отправке блогерши в СИЗО. «Подала апелляционную жалобу в суд», — сообщила Сальникова. Юрист рассказала, что подала апелляцию на постановление Замоскворецкого суда. Защита Блиновской попросила...
24 января 2024
Грубое нарушение. Почему Блиновскую перевели в СИЗО
Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству столичного СУ СК принял решение до 26 апреля отправить в следственный изолятор (СИЗО) основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую. Наручники на предпринимательницу надели 22 января, сразу после оглашения судебного решения, в связи с...
23 января 2024
Суд арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма
Суд в Москве 12 января вынес решение об аресте лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК России). Об этом сообщили в Басманном суде столицы. Удальцова взяли под стражу до 15 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Как сообщало ИА Регнум, ранее...
новость часа
12 января 2024
Адвокат рассказала о жёстких условиях содержания Тордена в финской тюрьме
Задержанного в Финляндии по обвинениям в военных преступлениях россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена) содержат в максимально жёстких условиях и ограничивают в правах намного сильнее любого другого заключённого. Об этом рассказала его адвокат Наталия Мальгина. При этом она подчеркнула, что...
12 января 2024
Главу казахской диаспоры предложили обменять на сторонника РФ Тайчибекова
В Москве политолог Пётр Коломец устроил одиночнй пикет у посольства Казахстана в знак поддержки блогера Ермека Тайчибекова, арестованного, как многие считают, за «излишнюю симпатию» к России. Коломец 9 января пришёл к казахстанскому посольству в Москве, держа в руках плакат с предложением обменять...
9 января 2024
В Москве задержали фигуранта по делу о недобросовестной застройке в Астане
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из фигурантов уголовного дела о деятельности недобросовестных застройщиков в Астане. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. По данным надзорного ведомства, сейчас расследуют семь уголовных дел в отношении...
8 января 2024