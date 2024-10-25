Материалы с тегом «Антониу Гутерриш»
Гутерриш пригласил мэра Казани принять участие в заседании ООН
Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш пригласил мэра Казани Ильсура Метшина как председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в одном из заседаний ООН, сообщила 25 октября пресс-служба мэрии Казани. В Казанской ратуше прошла встреча Метшина и...
новость часа
25 октября 2024
Зеленский отказал в визите Гутерришу, принявшему участие в саммите БРИКС
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает французское агентство France presse (AFP). По данным источника из офиса Зеленского, Гутерриш планировать после Казани посетить Украину, однако глава...
25 октября 2024
Судоходство в Чёрном море имеет первостепенное значение — генсек ООН
Обеспечение свободы судоходства в Чёрном море имеет первостепенное значение для Украины, России, а также мировой продовольственной и энергетической безопасности. Об этом 24 октября заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита...
25 октября 2024
Путин и Гутерриш на саммите обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита БРИКС в Казани в ходе переговоров 24 октября обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в офисе генсека. Стороны сошлись во мнении, что необходимо полное прекращение огня в секторе Газа и...
25 октября 2024
Путин провёл встречу с генсеком ООН Гутерришем
На полях саммита БРИКС в Казани 24 октября президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. В пресс-службе Кремля уточнили, что руководитель международной организации принял участие в пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате...
24 октября 2024
Зеленский нахамил ООН из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС
Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша в День ООН, который отмечается 24 октября, за его участие в саммите БРИКС в Казани. «В День Организации Объединённых Наций важно, что мир не забывает про цели и принципы...
новость часа
24 октября 2024
Гутерриш: БРИКС может сыграть важную роль в глобальной безопасности
Мы верим, что БРИКС сможет сыграть важную роль в обеспечении глобальной безопасности, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на саммите объединения в Казани 24 октября. «Саммит будущего наметил курс на укрепление многосторонности в интересах глобального развития и безопасности. Теперь мы должны перейти...
24 октября 2024
Путин ответил на призыв Гуттериша жить «как одна большая семья»
Мир уже живёт как одна семья, однако в семьях иногда доходит до драки. Таким образом президент России Владимир Путин ответил Генсеку ООН Антонио Гуттеришу на призыв жить «как одна большая семья». «Уважаемый господин генеральный секретарь, мы так и живём. В семьях, к сожалению, часто случаются...
24 октября 2024
Захарова отреагировала на внесение Гутерриша в список «Миротворца»
Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. «Киевские террористы внесли в базу «Миротворец» генсекретаря ООН. Напомню, в ту самую, которая является списком намеченных жертв или...
24 октября 2024
Ушаков: саммит БРИКС согласовал общую позицию по Украине — 972-й день СВО
Участники саммита БРИКС, открывшегося 22 октября в Казани, согласовали общую позицию по ситуации на Украине: она согласована, не вызывает возражений и будет отражена в итоговой декларации, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала. Обсуждением такой новости ознаменован новый...
24 октября 2024
Захарова отреагировала на недовольство Киева приездом Гутерриша в Казань
Украина не вправе диктовать ООН и руководству этой организации, куда следует ездить и что обсуждать. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 23 октября в эфире радио Sputnik, комментируя реакцию Киева по поводу прибытия генсека ООН Антониу Гутерриша в Казань, где...
новость часа
23 октября 2024
Генсек ООН Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш утром 23 октября прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили в парламенте Татарстана. В международном аэропорту Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Отмечается, что российский лидер Владимир Путин и Антониу...
новость часа
23 октября 2024
На Украине обиделись на генсека ООН из-за визита в Казань
Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство решением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани. Соответствующая публикация появилась в соцсети X украинского внешнеполитического ведомства. Дипломатам не понравилось, что генсек ранее...
новость часа
22 октября 2024
Боррель обвинил Израиль в атаке на систему ООН
Власти Израиля атаковали систему Организации Объединённых Наций по всем фронтам, заявил 17 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, прибыв на саммит ЕС. Он отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш из-за заявлений Израиля...
17 октября 2024
В Израиле заявили, что 90% жителей поддержали санкции против генсека ООН
Почти 90% жителей Израиля поддержали объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и введённый в его отношении запрет на въезд в страну, заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Объявление о статусе персоны нон грата для Гутерриша и о запрете на въезд в Израиль было сделано 2 октября...
13 октября 2024
Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш подтвердил своё участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин. «Ещё когда мы находились в Нью-Йорке, Гутерриш встречался с министром Сергеем Лавровым, он подтвердил, что он очень...
10 октября 2024
В США раскритиковали решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата
Решение Израиля объявить Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата назвали непродуктивным в Госдепе США. Соответствующее заявление сделал 2 октября официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для журналистов. «Мы не считаем, что этот шаг будет...
2 октября 2024
Небензя: объявление Гутерриша персоной нон грата в Израиле — пощёчина ООН
Объявление генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле является «хамским решением» и «пощёчиной ООН». Об этом в среду, 2 октября, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Сегодняшняя новость об объявлении генерального...
2 октября 2024
МИД РФ: объявление Гутерриша персоной нон грата не поможет мирному делу
Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле не поможет установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом 2 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет», —...
новость часа
2 октября 2024
Генсек ООН осудил ракетную атаку Ирана по Израилю
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением ракетной атаки Ирана по Израилю. В среду, 2 октября, он заявил, что удары по территории еврейского государства не уменьшат страданий палестинцев. «Я вновь решительно осуждаю вчерашний массированный ракетный удар Ирана по Израилю», —...
2 октября 2024