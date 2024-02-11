Материалы с тегом «Антониу Гутерреш»
Захарова оценила реакцию в ООН на интервью Путина Карлсону
Тот факт, что генсек ООН Антониу Гутерриш не видел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, говорит о происходящем в международной организации глубочайшем кризисе. Об этом 11 февраля написала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария...
11 февраля 2024
Генсек ООН Гутерриш осудил удар ВСУ по Лисичанску
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Лисичанску. Об этом говорится в сообщении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика. «Атаки на гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным...
новость часа
5 февраля 2024
Генсек ООН заявил о риске эскалации после ударов США по Ираку и Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен риском эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за авиаударов США по Ираку и Сирии и призывает все стороны предпринять действия для снижения напряжённости в регионе, заявили 3 февраля в офис Гутерриша. «Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей...
новость часа
3 февраля 2024
Лавров и Гутерриш обсудили аспекты сотрудничества России и ООН
Аспекты сотрудничества между Россией и Организацией Объединённых Наций обсудили 23 января на отдельной встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба МИД России. Лавров провёл...
24 января 2024
В Нью-Йорке началась встреча главы МИД РФ Лаврова и генсека ООН Гутерриша
Встречу с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем проводит министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке. Отмечается, что перед началом встречи стороны обменялись рукопожатием в комнате приёмов штаб-квартиры ООН. После чего встреча продолжилась в закрытом...
24 января 2024
В Совбезе ООН начались дебаты по урегулированию на Ближнем Востоке
Дебаты министерского уровня по урегулированию на Ближнем Востоке начались в Совете Безопасности ООН, трансляция мероприятия ведётся на сайте всемирной организации. Планируется, что в ходе встречи выступят более 60 дипломатов. Россию на дебатах представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров...
новость часа
24 января 2024
Гутерриш заявил, что украинские беженцы в Британии имеют право на защиту
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 января на пресс-конференции в столице Уганды Кампале заявил, что украинские беженцы в Британии, которых силой пытается призвать в армию киевский режим, имеют право на защиту. Гутерриш таким образом ответил на принятие нижней палатой британского...
21 января 2024
Генсек ООН Гутерриш строго осудил удары ВСУ по Донецку
Генсек ООН Антониу Гутерриш строго осуждает удары ВСУ по Донецку, заявили 21 января в его офисе. В заявлении отмечается, что Гутерриш осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе произошедший 21 января обстрел города Донецка. Генсек ООН отметил, что...
новость часа
21 января 2024
В ООН назвали единственный путь к прекращению кошмара в секторе Газа
Только гуманитарное прекращение огня избавит от кошмара жителей сектора Газа и удовлетворит потребности его населения, заявил 22 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция Совета Безопасности может помочь улучшить доставку столь необходимой помощи, но...
23 декабря 2023
Генсек ООН усомнился в необходимости повторения «зерновой сделки»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 22 декабря заявил, что сомневается в необходимости повторения «зерновой сделки». Он отметил, что не видит в этом смысла. «Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение (зерновой сделки. — Прим. ред.)...
новость часа
22 декабря 2023
Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН
Авторитет Совбеза ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на открытии Дохийского форума в Катаре. «Авторитет и доверие к ООН и Совету Безопасности были подорваны...
10 декабря 2023
В офисе Гутерриша осудили убийство экс-депутата Рады Кивы
Заместитель генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак прокомментировал убийство в Подмосковье бывшего украинского политика Ильи Кивы. Он назвал случившееся внесудебной казнью. Хак сказал, что им известно из СМИ об убийстве и начале расследования. По его мнению, произвольные казни без судебного...
9 декабря 2023
Гутерриш предупредил, что общественный порядок в Газе может скоро рухнуть
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность, что из-за активных ударов израильской армии по сектору Газа, общественный порядок там «окончательно рухнет». Об этом он предупредил в своём письме председателю Совета Безопасности организации, которое было опубликовано 6 декабря...
7 декабря 2023
Человечество предупредили о климатическом коллапсе
Человечество переживает климатический коллапс, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. «Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени», — заявил Гутерриш на...
30 ноября 2023
Небензя назвал политизированной позицию Гутерриша по сектору Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в секторе Газа, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. «Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской...
20 ноября 2023
Гутерриш назвал ошеломляющим число жертв среди мирного населения в Газе
Число потерь среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта ошеломляюще и неприемлемо, заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш. «Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, в их...
новость часа
20 ноября 2023
Гутерриш заявил, что Палестина должна взять на себя управление Газой
Палестинская администрация должна взять на себя управление Газой, а Израиль — начать переговоры о концепции существования двух государств. Об этом 12 ноября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эфире телеканала CNN. «Палестинская администрация должна взять на себя руководство также и...
12 ноября 2023
В ООН назвали конфликт в секторе Газа кризисом человечества
Палестино-израильский конфликт перерос в кризис человечества, мирное население и гражданская инфраструктура уничтожаются в ходе наземных операций ЦАХАЛ, заявил 6 ноября на пресс-конференции по Ближнему Востоку генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Наземные операции Армии обороны Израиля и...
6 ноября 2023
Генсек ООН призвал немедленно освободить заложников в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая 6 ноября перед журналистами по ситуации на Ближнем Востоке, призвал к немедленному и безусловному освобождению заложников в секторе Газа. «Я подчеркиваю моё абсолютное осуждение отвратительных террористических актов, которые совершила ХАМАС 7...
6 ноября 2023
Гутерриш осудил удар Израиля по машинам скорой в Газе
Удар израильской армии (ЦАХАЛ) по машинам скорой помощи в секторе Газа — это ужасное событие, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш в опубликованном заявлении. «Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле центральной больницы «Аль-Шифа», — заявил Гутерриш. Он назвал...
4 ноября 2023