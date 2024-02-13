Материалы с тегом «Антон Алиханов»
Глава СПЧ Фадеев прокомментировал критику блогеров в адрес Алиханова
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) и советник президента РФ Валерий Фадеев назвал обвинения блогеров в адрес губернатора Калининградской области Антона Алиханова после его слов о философе Иммануиле Канте нелепыми и призвал прослушать полную запись выступления главы региона. Об этом...
13 февраля 2024
В Светлогорске состоялся съезд Российского общества политологов
В Светлогорске в Калининградской области состоялся V Съезд Российского общества политологов. Более 350 экспертов из 64 регионов России, включая ЛДНР, в период с 9 по 10 февраля обсуждали вопросы цивилизационного развития России. Президент страны Владимир Путин в обращении к участникам съезда...
11 февраля 2024
Путин встретился с главой Калининградской области и обсудил с ним ряд тем
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Калининград провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер и глава региона подробно обсудили социальные вопросы. Алиханов доложил о поддержке семей с детьми и о...
25 января 2024
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о границе с Польшей
Глава Калининградской области Антон Алиханов, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, напомнил, что Калининградская область вошла в состав СССР в 1945 году. «I am deeply sorry to interrupt (сожалею, что прерываю)… Так получилось, мы тут уже с 1945 года», — написал Алиханов в своём...
25 октября 2023
В Калининграде состоялось открытие Всероссийского молодёжного форума «ШУМ»
Открытие всероссийского молодёжного форума «ШУМ» состоялось 18 июня в Калининградской области. В мероприятии участвуют 650 молодых блогеров, фотографов, видеографов, авторов текстов, сценаристов, маркетологов, журналистов, представителей региональных пресс-служб органов власти и НКО. Участие в...
19 июня 2023
В России предложили запретить импорт алкоголя через территорию Литвы
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести меры в ответ на санкции Литвы. В частности, чиновник предложил запретить импортировать алкогольную продукцию через территорию республики. Ранее глава МИД балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва согласовывает с ЕС...
11 мая 2023
Алиханов прокомментировал решение Польши «переименовать» Калининград
К решению властей Польши «переименовать» Калининград сложно относиться серьёзно, при этом «остервенение», в которое впадают в Варшаве, вызывает сожаление, заявил 10 мая губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Я уже, честно вам скажу, никак не реагирую на польскую словесную...
10 мая 2023