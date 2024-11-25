Материалы с тегом «Ангела Меркель»
Меркель призвала Запад не забывать о «пугающем» ядерном потенциале России
Странам Запада нельзя забывать, что у России «пугающий» ядерный потенциал, нужно сделать всё возможное, чтобы избежать его применения. Об этом заявила 25 ноября бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. «Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия...
25 ноября 2024
Ангела Меркель рассказала, как мыслит Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп не верит во взаимную выгоду и мыслит категориями победителей и проигравших, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью испанской газете El País. «Мой опыт показывает, что при взаимодействии с Трампом нужно стараться быть самим собой. Проблема в...
24 ноября 2024