Материалы с тегом «Андрей Марочко»
Эксперт рассказал о массированном обстреле Волчанска со стороны ВСУ
Расположенный в Чугуевском районе Харьковской области подконтрольный Киеву город Волчанск подвергся массированному обстрелу украинской артиллерией, сообщил 15 марта военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в результате массированного артиллерийского удара в...
15 марта 2024
ВС России продвинулись у Ямполовки под Кременной, сообщили в ЛНР
Российские военные сократили «серую зону» на сватовско-кременском участке фронта, продвинувшись у сёл Терны и Ямполовка. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 марта в Telegram-канале. «В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось...
14 марта 2024
Три склада вооружений ВСУ уничтожены под Купянском, сообщили в ЛНР
Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением к югу от города Купянска в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 марта в Telegram-канале. По информации источников эксперта, за...
новость часа
14 марта 2024
Киев наращивает группировку в 10 км от российской границы, сообщили в ЛНР
Киевский режим наращивает группировку сил в городе Волчанске Харьковской области, который находится в десяти километрах от Белгородской области. Об этом 12 марта сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. «На протяжении последних дней отмечается наращивание...
12 марта 2024
Эксперт сообщил о росте безвозвратных потерь ВСУ на донецком направлении
В украинской армии на донецком направлении растут безвозвратные потери, российская авиация наносит ВСУ серьёзный ущерб, сообщил 7 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале. «По перехваченным данным, стало известно о росте безвозвратных потерь ВФУ (вооружённых формирований Украины...
7 марта 2024
Марочко рассказал о прибытии в Харьков резервов пехоты ВСУ
Дополнительные резервы ВСУ продолжают прибывать в Харьков, военнослужащих расселяют по общежитиям. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 28 февраля в Telegram-канале. По информации источников эксперта, украинских военнослужащих стали заселять в...
28 февраля 2024
Марочко рассказал о переполненных моргах в Харькове из-за потерь ВСУ
В Харькове военные госпитали и гражданские медучреждения испытывают острую нехватку мест в моргах из-за больших потерь ВСУ, сообщил со ссылкой на собственные источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и...
16 февраля 2024
Киев намеренно допустил разлив нефтепродуктов под Харьковом, заявили в ЛНР
Киевский режим намерен обвинить Россию в причинении экологического ущерба Харьковской области, где после удара по нефтебазе ВСУ произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 февраля в Telegram-канале. По информации его источников...
14 февраля 2024
Авиация РФ поразила пункт временной дислокации ВСУ под Купянском
Военная авиация РФ уничтожила модернизированными авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщил 14 февраля в Telegram-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. «В населённом пункте Боровая нашими разведорганами...
новость часа
14 февраля 2024
Марочко сообщил о прибытии женщин в формирование «Азов»* под Кременной
Женское пополнение прибыло в зону ответственности одного из формирований группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сватовско-кременском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 13 февраля в...
13 февраля 2024
Марочко: ВСУ снизили применение западной бронетехники на трёх направлениях
Украинские подразделения на купянском, краснолиманском и днонецком направлениях временно сократили применение бронетехники стран НАТО, сообщил 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале. «На купянском, краснолиманском и донецком направлении украинские боевики временно снизили...
8 февраля 2024
Эксперт рассказал о передислокациях ВСУ на правом берегу реки Жеребец
Украинские подразделения оптимизируют линию обороны на сватовско-кременском участке в зоне спецоперации, 6 февраля сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале. «На многих опорных пунктах украинских боевиков, расположенных на правом берегу реки Жеребец, отмечается передислокация...
6 февраля 2024
Марочко рассказал о ситуации на купянском направлении
Российские подразделения ослабляют украинскую группировку на купянском направлении в зоне спецоперации, написал 6 февраля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале. Эксперт сообщил, что дислоцированные в Харьковской области российские военные ведут огонь по передовым позициям ВСУ...
6 февраля 2024
В ЛНР рассказали, как Киев восполняет потери под Артёмовском
Мобилизованные граждане прибыли в январе под Артёмовск для восполнения потерь в рядах ВСУ. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 2 февраля в Telegram-канале. По информации его источников, свежее пополнение для потрёпанных украинских подразделений прибыло на...
2 февраля 2024
Немецкие строители возводят линию обороны ВСУ у Харькова, заявили в ЛНР
Немецкие специалисты участвуют в строительстве военных укреплений под Харьковом и Купянском в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 2 февраля в Telegram-канале. По информации его источников, фортификации для ВСУ возводят гражданские...
новость часа
2 февраля 2024
В ЛНР нашли свидетельства работы чёрных трансплантологов
На территории Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР) нашлись документы, свидетельствующие о том, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. А одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 1...
1 февраля 2024
В ЛНР заявили о появлении боевиков «Азова»* на краснолиманском участке
Диверсионно-разведывательные группы, в составе которых есть боевики террористического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в...
1 февраля 2024
Марочко рассказал об успехах российских войск в Харьковской области
Российские войска продолжили развивать успех после освобождения села Табаевка в Харьковской области, отметил 31 января военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт со ссылкой на собственные источники уточнил, что после овладения Табаевкой российские...
31 января 2024
Танкисты ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой, заявил Марочко
Бойцы 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление в районе села Клещеевка под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут) из-за плохого отношения со стороны командования и отсутствия доплат. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 30 января в...
30 января 2024
Власти Харьковской области обесточили целые районы, заявил Марочко
Власти Харьковской области оставляют без электричества целые районы, чтобы вынудить население эвакуироваться. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 29 января в Telegram-канале. Он отметил, что высвободившиеся после обесточивания мощности...
новость часа
29 января 2024