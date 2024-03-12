Материалы с тегом «Андрей Клычков»
ВСУ утаковали дронами семь российских территорий. Главное
Возгорание, возникшее на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, которую 12 марта атаковал украинский беспилотник, локализовано, у региона достаточно сил и средств для ликвидации огня, известил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин...
12 марта 2024
В Орле дрон ВСУ атаковал объект топливно-энергетического комплекса
В городе Орле произошло падение украинского беспилотника, сообщил 12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram-канале. В целях локализации возгорания на месте работают специальные службы. Пострадавших нет...
12 марта 2024
Четыре беспилотника сбили над Орловской областью, сообщил губернатор
В Орловской области российские силы ПВО сбили в ночь на 9 февраля четыре украинских дрона, сообщил губернатор Андрей Клычков в своём Telegram-канале. «Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА (четыре штуки) на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской...
9 февраля 2024
ВСУ сбили Ил-76 с десятками военнопленных на борту — 700-й день СВО
Наступивший 700-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован попыткой атаки украинских беспилотников на Орловскую область. Громкие звуки, которые жители Орла слышали утром 24 января, — результат работы Министерства обороны РФ, дроны обезврежены, сообщил в Telegram-канале губернатор...
25 января 2024
Над Орлом уничтожили украинские беспилотники
Российские военные утром 23 января обезвредили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Орлом, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал глава региона. По его словам...
новость часа
24 января 2024
Два дрона упали на объект ТЭК в Орле
Два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Об этом 9 января сообщил губернатор региона Андрей Клычков. «На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса», ― написал глава области в...
новость часа
9 января 2024
Над Орловской областью комплекс РЭБ сбил беспилотник ВСУ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о сбитом вечером 26 ноября беспилотнике ВСУ над регионом. В своём Telegram-канале Клычков написал, что с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы был ликвидирован очередной украинский беспилотник самолётного типа. «Дрон упал в промзоне города...
26 ноября 2023
Губернатор Клычков: в Орловской области обезврежен украинский беспилотник
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотник ВСУ. По словам Клычкова, аппарат самолётного типа был запущен со стороны Украины. «По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Силовые структуры проводят...
20 ноября 2023
В Орловской области сообщили о попытке дронов атаковать объекты ТЭК
В ночь на 21 сентября в Орловской области обезвредили два беспилотных летательных аппарата, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Андрей Клычков. Он уточнил, что дроны направлялись к объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК). «Ночью на территории Орловской области обезврежено два...
новость часа
21 сентября 2023
Глава Орловской области рассказал о последствиях атак украинских БПЛА
Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов в Орловской области нет. Об этом 20 сентября сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале. «Друзья, минувшим вечером на территории Орловской области дежурными...
20 сентября 2023
Губернатор Клычков сообщил о падении беспилотника ВСУ в Орле
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении вражеского беспилотника ночью 17 сентября в Железнодорожном районе Орла. Беспилотник ВСУ упал в 03:50 по местному времени на нежилой объект. «Место происшествия оцеплено, спецслужбы работают на месте. Ситуация находится под полным...
новость часа
17 сентября 2023
В Орловской области средствами РЭБ сбили беспилотник
На территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен ещё один беспилотник, пострадавших в результате инцидента не было, сообщил 15 сентября глава региона Андрей Клычков. «На территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен...
15 сентября 2023
Губернатор Орловской области Клычков сообщил о найденном в поле дроне
В Орловской области обнаружили упавший в поле беспилотный летательный аппарат, обезвреженный средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил 27 августа губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале «Сообщаю, что вчера вечером в поле обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат», — говорится...
27 августа 2023
В Орловской области отменили повышенные меры безопасности
Оперативный штаб по обеспечению безопасности в Орловской области отменил введённые ранее ограничения и повышенные меры безопасности, сообщил 25 июня глава региона Андрей Клычков. «На территории региона обеспечена безопасность и правопорядок. Все службы региона продолжают работу в штатном режиме...
25 июня 2023
Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации
Президент России Владимир Путин пообещал написать письмо бойцам в зону специальной военной операции. 8 июня глава государства провёл встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, который рассказал об отправке писем солдатам от детей и ветеранов. «Если вы буквально пару слов напишете...
8 июня 2023
Путин оценил необходимость легионеров в футболе
Футбольные легионеры — это не плохо, но всё хорошо в меру, заявил президент России Владимир Путин 8 июня в ходе встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Клычков рассказал президенту о планах по взращиванию профессиональных футболистов на собственной базе. В регионе собираются...
8 июня 2023
Путин поддержал намерение губернатора Орловской области идти на новый срок
Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Орловской области Андрея Клычкова в его намерении баллотироваться на новый срок и назвал работу главы региона удовлетворительной. Клычков в ходе встречи доложил президенту о ходе реализации целого ряда проектов социально-экономического развития...
8 июня 2023