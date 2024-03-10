Материалы с тегом «Алла Пугачёва»
Орбакайте не намерена оправдываться за слова Пугачёвой, пишут СМИ
Певица Кристина Орбакайте не намерена оправдываться за слова своей матери Аллы Пугачёвой, сообщили KP.RU знакомые артистки. «Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы. А что она может сказать? У неё дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке. Клавдия там ходит в школу, в Россию приезжает...
10 марта 2024
Орбакайте в последний момент исключили из программы концерта в Кремле
Певицу Кристину Орбакайте в последний момент исключили из программы праздничного концерта в Кремлёвском дворце, посвященного Международному женскому дню. В распоряжении «MK.RU» оказались листы с порядком выступления артистов. «Имя Кристины значилось в программе до последнего», — говорится в...
9 марта 2024
Иосиф Пригожин поддержал Стаса Михайлова в перепалке с Аллой Пугачёвой
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает действий певицы Аллы Пугачёвой и не может найти ответ на её поступок. Таким мнением он поделился в беседе с «Газетой.Ru». Уехавшая из России Пугачёва 6 марта оскорбила певца Стаса Михайлова после его слов о том, что сбежавшие из страны и...
7 марта 2024
Пугачёву потребовали признать иноагентом
Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать иноагентом певицу Аллу Пугачёву после её заявления о том, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Об этом сообщил руководитель ФПБК Виталий Бородин в Telegram-канале. Соответствующее...
7 марта 2024
Сбежавшая в Израиль Пугачёва снова грубо высказалась о России
Певица Алла Пугачёва ответила на слова исполнителя Стаса Михайлова, указавшего на неправоту артистов, покинувших страну и оскорбляющих её из-за границы, и заявила, что «нормальные люди» в Россию не собираются возвращаться. Видеообращение с ответом Пугачёва разместила на странице в соцсети Instagram...
6 марта 2024
Пугачёва оскорбила Михайлова после его слов про уехавших из России
Певица Алла Пугачёва, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, оскорбила певца Стаса Михайлова из-за его слов о том, что сбежавшие из страны и поливающие её грязью артисты приползут назад на коленях. Видеозапись её ответа 6 марта появилась в Сети. В ролике Пугачёва попыталась...
6 марта 2024
Киркоров опубликовал новый трек Пугачёвой «Не беспокойся за меня»
Народный артист России Филипп Киркоров 3 марта опубликовал в соцсетях новый трек певицы Аллы Пугачёвой под названием «Не беспокойся за меня», поблагодарив её за потрясающую песню. «Весна всегда в твоей душе, в твоём сердце, в твоём творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего...
3 марта 2024
Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва представит новый альбом 1 марта
Уехавшая из России певица Алла Пугачева выпустит новый альбом под названием «P.S.», сообщил StarHit. «1 марта на всех стриминговых платформах появится новый альбом Аллы Пугачевой «P.S.». Поклонников ждёт одиннадцать премьерных песен», — говорится в материале журнала. В новый альбом вошли...
24 февраля 2024
Вернувшийся в Израиль Галкин* показал «охранника» Пугачёвой
Шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выложил в соцсетях видео с собакой своей супруги певицы Аллы Пугачевой. Животное выполняет роль охранника, когда комик на гастролях. «На посту», — подписал шоумен короткое видео, на котором лохматый чёрный пес по кличке...
23 февраля 2024
Актёр Галкин объяснил, зачем Пугачёва назвала россиян «холопами» и «рабами»
Заслуженный артист России Борис Галкин рассказал, что Алла Пугачёва назвала россиян «холопами» и «рабами», потому что ничего не стоит сама по себе, а интерес к ней пропал. Об этом актёр рассказал в беседе с журналистами издания aif.ru. Галкин высказался по поводу слов певицы, которая в октябре 2022...
20 февраля 2024
Садальский назвал причину эмиграции Пугачёвой
Актёр Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева эмигрировала из России ради своего мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом артист рассказал в беседе с aif.ru. «Она, как жена декабриста, туда поехала, мне её жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла...
5 февраля 2024
Михалков заявил, что Пугачёва никогда не вернёт свой прежний статус в РФ
Объяснениям некоторых звёзд шоу-бизнеса, которые после начала СВО уехали из России, а потом вернулись или выразили намерение вернуться, можно поверить, но другие, и в их числе — Алла Пугачёва, больше никогда не будут занимать в России того места, которое занимали прежде, заявил 30 января режиссёр...
30 января 2024
Телеведущий Николаев назвал Галкина* виновным в несчастьях Пугачёвой
Телеведущий Юрий Николаев заявил, что считает супруга певицы Аллы Пугачёвой комика и телеведущего Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) причиной всех её несчастий и отъезда из страны. Своим мнением он поделился в эфире программы «МАЛАХОВ». «Раньше Аллу Пугачёву...
26 декабря 2023
СК не стал возбуждать дело против Пугачёвой и Галкина* по статье о фейках
Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело в отношении певицы Аллы Пугачёвой и её супруга — комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о фейках против российской армии. По итогам проведённой проверки оснований для этого следователи не...
26 декабря 2023
Композитор Паулс рассказал о непредсказуемом характере Пугачёвой
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в интервью aif.ru поделился своим мнением о сотрудничестве с певицей Аллой Пугачёвой. По его словам, он не может быть недоволен результатами их работы, поскольку они сделали много хорошего вместе на эстраде. Паулс назвал Пугачёву творческим человеком...
21 декабря 2023
Писатель Додолев раскрыл мнение Градского о браке Галкина* с Пугачёвой
Музыкант Александр Градский называл союз певицы Аллы Пугачёвой с юмористом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) браком по расчёту. Об этом близкий друг музыканта, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал изданию aif.ru. По словам Додолева, в 2000 году...
20 декабря 2023
Актёр Садальский объяснил, почему Пугачёва скитается по миру с Галкиным*
Певица Алла Пугачёва скитается по миру из-за любви к мужу, шоумену Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заявил в интервью aif.ru актёр театра и кино Станислав Садальский. «Любовь зла. Есть такая русская поговорка?» — заявил Садальский, комментируя поведение певицы...
18 декабря 2023
Симоньян заявила, что у россиян есть право не любить Аллу Пугачёву
У певицы Аллы Пугачёвой есть право вернуться в Россию, а у российских граждан — право её не любить. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила 17 декабря в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ. Осенью прошлого года покинувшая Россию Пугачёва...
18 декабря 2023
Раскрыты гонорары Пугачёвой на корпоративах в 90-х
Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг композитора Александра Градского, рассказал о гонорарах, которые певица Алла Пугачёва получала в 90-е годы. «Он тогда меня удивил, сказав, что Алла Борисовна с конца 80-х годов мало зарабатывала, потому что давала мало концертов из-за проблем с...
16 декабря 2023
Пугачёва снова приехала в Израиль и разозлила россиян словами о Макаревиче*
Народная артистка СССР Алла Пугачёва недавно вернулась в Израиль, где сделала заявление, которое вызвало негодование у россиян. О своём приезде певица сообщила на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она добавила, что приехала в свой...
16 декабря 2023