Материалы с тегом «Али Хаменеи»
Путин провёл телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохбером
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает 20 мая пресс-служба Кремля. Путин выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему...
20 мая 2024
Духовный лидер Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавшей его делегации, сообщило 20 мая агентство IRNA. «С большой печалью и сожалением получил горькую новость о мученической смерти народного президента Эбрахима...
20 мая 2024
В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью президента Раиси
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и лиц, сопровождавших его в рухнувшем вертолёте. «Объявляю пятидневный траур по всей стране», — приводит слова Хаменеи иранское агентство Tasnim. Вместе с тем Верховный лидер...
новость часа
20 мая 2024