Материалы с тегом «Алексей Пушков»
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
Пушков отреагировал на слова Столтенберга о капитуляции Украины
Высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует собой сдвиг в стратегии Запада, считает сенатор Алексей Пушков. Накануне, 11 марта, Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесёт мир, призвав Запад усиливать Украину, чтобы показать, что Россия «не получит...
новость часа
12 марта 2024
Politico: Франция готовится выступить против России — 746-й день СВО
Наступивший, 746-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Франция создает коалицию, куда войдут страны, потенциально готовые отправить военнослужащих на Украину, информирует сайт американской медиа-корпорации Politico. Авторы публикации подчеркивают: тем...
11 марта 2024
Пушков дал совет Макрону, допустившему отправку войск на Украину
Президенту Франции Эммануэлю Макрону и министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому стоит обсудить последствия отправки подразделений войск НАТО на Украину. Об этом 9 марта написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, сделанные в последнее время заявления...
9 марта 2024
В Совфеде назвали тревожные сигналы из-за утечки разговора офицеров ФРГ
Реакция немцев на утечку разговора офицеров ФРГ о возможности ударов по Крымскому мосту показывает, что военные круги страны снова «рвутся в бой». Об этом 3 марта в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков. «Показательно, что в Германии возмущение вызывает не само по себе обсуждение планов...
4 марта 2024
В Совфеде раскритиковали тираду главы МИД Франции в адрес России
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сильно заблуждается, говоря, что победа России на Украине будет критическим ударом по экономике Евросоюза. Об этом 2 марта заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. «Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза...
3 марта 2024
Пушков резко высказался после слов Остина о войне НАТО с Россией
Допустивший возможность военного столкновения НАТО с Россией в случае поражения Украины в конфликте шеф Пентагона Ллойд Остин не до конца осознаёт сказанное, заявил 1 марта сенатор Алексей Пушков. Член Совета Федерации РФ указал на статью немецкого журнала Spiegel, где автор интересуется...
1 марта 2024
Россия, семья, СВО: главное из послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Оно было рекордным по продолжительности, длилось два часа шесть минут. В числе главных векторов развития страны на ближайшие годы обозначены поддержка семей, повышение рождаемости, рост продолжительности жизни...
29 февраля 2024
Пушков ответил на громкое заявление Столтенберга о России и Украине
В случае поставки Киеву американских истребителей F-16 и нанесению ими ударов по российской территории, на что ранее намекал генсек НАТО Йенс Столтенберг, только возрастёт риск прямого конфликта России с альянсом. Об этом 24 февраля заявил председатель комиссии Совета федерации по информационной...
24 февраля 2024
Пушков заявил об истерике в правящих кругах США
Заявления о планах России вывести ядерное оружие в космос для того, чтобы уничтожать американские спутники, демонстрируют истерику в правящих кругах США, заявил 15 февраля сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. «В правящих кругах США — новая истерика. В СМИ была сделана «утечка» о жуткой...
15 февраля 2024
Пушков: республиканцы из принципа блокируют финансирование Киева
Представители Республиканской партии США почувствовали «запах крови» перед выборами американского президента в ноябре и теперь из принципа блокируют законопроект администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена и демократов о финансировании Украины. Такое мнение 8 февраля высказал...
8 февраля 2024
Пушков иронично высказался о реакции Жан-Пьер на оговорку Байдена
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся прокомментировать заявления американского лидера Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим...
7 февраля 2024
Пушков ответил румынскому генералу на слова о Путине
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление румынского генерала, начальника штаба обороны страны Георгицэ Влада, призвавшего «быть готовым к войне» с президентом России Владимиром Путиным. «Вслед за высшими военными руководителями Чехии, Голландии и Швеции устремился теперь румынский генерал. Он...
2 февраля 2024
Пушков оценил громкое заявление Швейцарии о мирном урегулировании
Швейцария своими заявлениями об безальтернативном участии России в урегулировании украинского конфликта лишь признала то, что невозможно не признать, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так парламентарий отреагировал на слова швейцарского министра иностранных дел...
15 января 2024
Пушков ответил на слова главкома ВС Нидерландов о войне с Россией
«Болезненный зуд» европейских военачальников становится «поветрием». Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя словам главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией. «И главком...
29 декабря 2023
Запад ведёт против РФ «ледяную войну», а на Украине «горячую» — Пушков
Страны Запада уже давно ведут против России не холодную, а уже «ледяную войну», а на Украине участвуют и в горячей. При этом умело притворяются, что этого не делают, а лишь «готовятся к новой холодной войне», якобы к которой не имеют отношения. На самом деле являются инициатором. Так...
новость часа
23 декабря 2023
Пушков оценил слова главы генштаба Чехии о «войне» России
Ценность заявлений главы генштаба Чехии Карела Ржехки о необходимости запугивать Россию во избежание потенциального конфликта с ней близка к нулю. Об этом 12 декабря заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. «Ценность мнения начальника генштаба Чехии близка к нулю», — написал он. Сенатор...
12 декабря 2023
Сенатор Пушков отметил политический сдвиг в США
В США ранее не представлялось возможным блокирование финансовой помощи Израилю. Это решение республиканцев говорит о политическом сдвиге в стране, заявил 6 декабря российский сенатор Алексей Пушков. «Сам факт, что республиканцы блокируют ещё и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо...
7 декабря 2023
Пушков назвал рекорд цены на золото признаком конца гегемонии США
Соединённые Штаты неизбежно потеряют свою былую гегемонию ввиду серьёзных экономических факторов, считает сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что цена на золото достигла самого высокого уровня за всю историю, это плохо прежде всего для доллара. «Накопление американского госдолга, достигшего уже...
5 декабря 2023
Сенатор Пушков увидел очередной признак конца гегемонии США
Скачок цены на золото за один день до самого высокого уровня за всю историю подрывает доверие к американскому доллару и говорит о конце гегемонии США. Так считает сенатор Алексей Пушков. «2135 долларов США за унцию. За один день цена подскочила на 63 доллара! И это плохо, прежде всего, для доллара...
5 декабря 2023