Материалы с тегом «Александр Вучич»
Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
В сложившейся ситуации нельзя исключить возможность отправки Западом своих военных в зону боевых действий на Украине, заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления на заседании Сербской прогрессивной партии. «Нас ожидает множество сложных ситуаций. Когда впервые были упомянуты...
3 марта 2024
МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве РФ
Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста из-за обвинений главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана в адрес главы сербского государства Александра Вучича в якобы его пособничестве России. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщили на официальном сайте сербского...
25 февраля 2024
Путин поздравил президента Сербии Вучича с Днём государственности
Москва высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс, проводимый Белградом в сложных международных обстоятельствах. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина, направленной сербскому президенту Александру Вучичу по случаю Дня государственности Сербии...
14 февраля 2024
Вучич рассказал об отношении к Путину среди украинцев в Сербии
Большинство русских, проживающих в Сербии, настроены против президента России Владимира Путина, а украинцы поддерживают его, заявил президент Сербии Александр Вучич 7 февраля на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Белграде. «Украинцы, которые в Сербии, в...
7 февраля 2024
Сербия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ситуации в Косово
Президент Сербии Александр Вучич направил письма лидерам государств Европейского союза и запросил срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) из-за провокационных действий властей самопровозглашенного Косово. Об этом глава республики сообщил в своем обращении...
2 февраля 2024
Вучич заявил о получении вооружений из России и Китая
Сербия оплатила и получила российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с малоразмерными беспилотниками «Репеллент», заявил 30 января президент республики Александр Вучич. По его словам, жители страны смогут оценить приобретение 15 февраля, в День государственности Сербии, на праздновании в...
30 января 2024
Лавров заявил о попытке Запада устроить госпереворот в Сербии
Запад предпринял попытки срежиссировать незаконный захват власти в Сербии после выборов, на которых народ страны оказал поддержку президенту Александру Вучичу и с результатами которых западные страны не готовы мириться. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел России. «Произошедшее в...
31 декабря 2023
Захарова заявила, что Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор
Запад поставил перед Сербией жёсткий выбор — быть с ним либо с Россией, заявила 26 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя в интервью RT ситуацию с протестами в Белграде. «Мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с...
26 декабря 2023
Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщили 25 декабря в администрации сербского лидера. «Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством», — говорится в поздравительном послании российского президента...
25 декабря 2023
Вучич: в Белграде протестующие закидали камнями полицейских, есть раненые
На несанкционированных акциях протеста в Белграде, в беспорядках перед городской администрацией 24 декабря серьёзно пострадали полицейские, десятки участников задержаны. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. По словам Вучича, двое полицейских тяжело пострадали, нескольких травмировали...
25 декабря 2023
Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности
Вечером 24 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности, сообщил телеканал TV Pink. «Началось заседание Совета нацбезопасности, которое созвал президент Александр Вучич на фоне протестов у скупщины Белграда», — уточнили журналисты. Ранее в...
новость часа
25 декабря 2023
Вучич: попытка штурма администрации Белграда угрожает суверенитету Сербии
Попытка захвата здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции направлена на подрыв суверенитета страны. Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря в своём обращения к нации отметил, что беспорядки вызваны внешним фактором. «В регионе начали праздновать и говорить об...
25 декабря 2023
Полиция Белграда пресекла новую попытку штурма здания администрации
В Белграде в ходе несанкционированной акции протестующие снова попытались проникнуть в здание городской администрации, полиция применила слезоточивый газ, передаёт 24 декабря «РИА Новости». Толпа митингующих забросала полицейских пивными банками, камнями, продолжая бить палками оконные стёкла...
24 декабря 2023
Революции в Сербии нет — Вучич
Президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков в Белграде обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. По его словам, в стране нет революции. «Не волнуйтесь, граждане Сербии. И хотя сцены драматические, мы любим свою страну и город, мы не привыкли, что кто-то ломает наш дом...
новость часа
24 декабря 2023
Вучич рассказал о попытках Запада навязать Белграду свою волю
В отношении Сербии предпринимаются попытки навязать волю извне, изменить её политику, в том числе чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям. Об этом заявил президент республики Александр Вучич 24 декабря в обращении к гражданам. «Конечно, многие будут пытаться разрушить Сербию...
24 декабря 2023
Вучич сообщил о строительстве газопроводов с Румынией и Северной Македонией
Сербия планирует строить соединительные трубопроводы для поставок газа с территории Румынии и Северной Македонии, заявил 24 декабря сербский президент Александр Вучич в ходе обращения к гражданам. Он уточнил, что власти страны планируют строительство газопровода от посёлка Мокрин близ Кикинды на...
24 декабря 2023
Вучич заявил, что власть сменяется в Сербии на выборах, а не насильственно
Несмотря на все попытки Запада, насильственной смены власти в Сербии не будет, заявил президент республики Александр Вучич. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «желание помайданить у Запада на Балканах огромное». «Народ вас не желает, а вы решили и хотите изменить...
24 декабря 2023
Акция протеста в Белграде после выборов приняла масштабные размеры
В столице Сербии многотысячная толпа вечером 18 декабря собралась в центре города, у здания правительства, с требованием отменить результаты выборов. Люди перекрывали дороги, сломали забор у здания Республиканского избиркома и пытались прорваться внутрь. Об этом пишут местные СМИ. Организаторами...
19 декабря 2023
Песков прокомментировал итоги парламентских выборов в Сербии
Россия приветствует успех президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы действительно очень внимательно за этим следим, это внутреннее дело Сербии, дружественной для нас, братской, мы приветствуем успех Вучича»...
18 декабря 2023
Вучич объявил об абсолютной победе своей партии на выборах в Сербии
В парламенте Сербии абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил 18 декабря президент страны Александр Вучич. По его словам, коалиция «Сербия не должна останавливаться» и рассчитывает получить не менее 127 депутатских мандатов из 250. Кроме того...
18 декабря 2023