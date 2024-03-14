Материалы с тегом «Александр Хинштейн»
Зампред Верховного суда Ирина Подносова подала заявку на пост главы суда
Заместитель председателя Верховного суда России Ирина Подносова намерена участвовать в конкурсе на должность председателя суда. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил 14 марта в Telegram-канале. «Зампред Верховного суда Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на...
14 марта 2024
Ещё одно взрывное устройство нашли на железной дороге под Самарой
Взрывотехники нашли и обезвредили ещё одно неразорвавшееся взрывное устройство на железной дороге в Самарской области. Об этом 4 марта в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «На месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было...
новость часа
4 марта 2024
В Госдуме оценили вероятность полного запрета VPN в России
Речь о полном запрете VPN-сервисов в России пока не ведётся, написал в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Парламентарий отметил, что запрет на популяризацию таких ресурсов в стране поможет обезопасить личные данные пользователей. Хинштейн...
новость часа
6 февраля 2024
МЧС проверит главу волгоградского МЧС Любавина, пожелавшего рака жалобщику
В отношении начальника МЧС по Волгоградской области Николая Любавина, пожелавшего заболеть раком семье пожаловавшегося на него сотрудника, ведомство начало внутреннюю проверку. Об этом 8 января сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. «Руководство ведомства уже в курсе ситуации...
8 января 2024
В Госдуме прокомментировали новый указ Путина о приёме в гражданство РФ
С новым указом президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство России иностранцев, подписавших контракт с Минобороны РФ, проблема выдачи ветеранов спецоперации за «наёмничество» будет решена. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. «Теперь проблема с...
4 января 2024
Умер экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин
Бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин умер сегодня, 25 декабря, на 74-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. «Юрий Сёмин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта», — говорится в сообщении. Депутат также выразил искренние соболезнования...
25 декабря 2023
В Дагестане задержали сотрудника Росгвардии за убийства 17-летней давности
В Дагестане задержали сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии за убийства 17-летней давности. Об этом 24 декабря сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. «Задержание майора произошло по месту службы (он служит в роте ОВО по охране Миатлинской ГЭС) при содействии...
24 декабря 2023
Названа причина задержания главы самарского ГУ МЧС
Глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале. Бойко занимался покровительством группы компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью, объяснил Хинштейн, ссылаясь на информацию из...
18 декабря 2023
Похищали и убивали. Членов банды силовиков задержали спустя 25 лет
Действующие и бывшие силовики задержаны по делу о банде киллеров, которая похищала и убивала людей с 1998 года. Участникам группировки инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году, сообщила 6 декабря официальный...
6 декабря 2023
Начальника штаба СОБР «Рысь» Алпатова задержали по делу банды киллеров
Начальника штаба СОБР «Рысь» Алексея Алпатова задержали вместе с другими членами банды, действовавшей с 1990-х годов и причастной к убийствам. Об этом глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил 6 декабря в своём Telegram-канале. Он отметил, что членов преступной...
6 декабря 2023
Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о «некрополях» на стенах школ
Позиция мэра Пензы Александра Басенко по поводу мемориальных досок на стенах школ в память о погибших участниках спецоперации недопустима и некорректна. Об этом 25 ноября заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. «Считаю позицию главы Пензы недопустимой и некорректной...
25 ноября 2023
В Самаре задержали мигрантов, оскорбивших губернатора
В Самаре задержали мигрантов, которые выложили в интернет запись с оскорблениями в адрес главы Самарской области Дмитрия Азарова, сообщил 21 октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что удалось установить личности мигрантов, публично...
21 октября 2023
ГД рассмотрела законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии
Депутаты Госдумы на заседании 17 октября одобрили в первом чтении право Росгвардии на собственные добровольческие формирования. Об этом сообщается на сайте Государственной думы. «Депутаты приняли в первом чтении пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь в своём составе добровольческие...
17 октября 2023
Хинштейн не исключил возможности блокировки WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что если мессенджер WhatsApp запустит функцию русскоязычных каналов, то будет правильным пересмотреть отношение к этом мессенджеру, он может быть заблокирован на территории России. Об этом депутат написал в своём...
14 сентября 2023
Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов в России
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов на территории России. Как он заявил 6 сентября, делать этого нельзя, но необходимо объяснять риски их использования. «Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и...
6 сентября 2023
Дело о диверсии возбудили в отношении виновника взрыва на НПЗ в Самаре
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил 28 июля, что после взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре возбудили уголовное дело по статье о диверсии. «По факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ (диверсия)», — написал он в Telegram-канале...
28 июля 2023
В Самаре задержали виновника взрыва на НПЗ
Виновника взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе задержали, сообщил 28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. «Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ задержан в...
28 июля 2023
На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре прогремел взрыв
В Самаре прогремел взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, заявил 28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в Telegram-канале. «По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьёзных разрушений, а также пострадавших — нет», —...
28 июля 2023
При штурме коттеджа в подмосковной Истре получил ранение боец СОБР
Во время перестрелки с мужчиной, который захватил коттедж в подмосковном посёлке Шервуд, ранение получил боец СОБР, сообщил 22 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. «В ходе оказанного им сопротивления один из бойцов СОБР получил незначительное ранение», — написал он...
22 июля 2023
Замглавы центра госэкспертизы Росгвардии арестован по делу о мошенничестве
По делу о мошенничестве арестован заместитель начальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирёв. Об этом 10 июня сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. «Вчера Снегирёв был задержан сотрудниками ГСУ СКР по Москве при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. В его...
10 июня 2023