Материалы с тегом «Александр Гусев»
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников введён в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. «Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он. Как передавало ИА Регнум, ранее опасность...
14 марта 2024
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Уважаемые воронежцы. На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава области в Telegram-канале. Вместе с тем...
13 марта 2024
Над Воронежской областью за сутки уничтожили более 40 воздушных целей
Более 40 воздушных целей обнаружили и уничтожили в Воронежской области за последние сутки дежурные средства ПВО и системы РЭБ. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил 13 марта в Telegram-канале. «По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Режим авиационной...
13 марта 2024
В Воронежской области сбили более 30 беспилотников
В Воронежской области в ночь на 13 марта сбили более 30 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. «За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников», — написал он в Telegram-канале. По его словам, в ряде муниципалитетов есть...
новость часа
13 марта 2024
Гусев: в Воронежской области за ночь несколько раз работали средства ПВО
Ночью 13 марта в Воронежской области несколько раз работали средства противовоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев. Работа сил ПВО, по заверению Гусева, осталась без последствий для гражданских объектов. «Оперативную обстановку держу на контроле...
13 марта 2024
Гусев: на Воронежскую область летят украинские беспилотники
Власти Воронежской области объявили ночью 13 марта об опасности атак беспилотников киевского режима. Средства противовоздушной обороны готовы к отражению угроз. «Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Следите за оповещениями от правительства области...
13 марта 2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. «Уважаемые воронежцы. Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная...
новость часа
12 марта 2024
Режим опасности атаки дронов в Воронежской области отменили
Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области отменили, сообщил 7 марта губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — сообщил Гусев. Как сообщало ИА Регнум, два с половиной часа назад Гусев объявил об опасности атаки беспилотников в...
7 марта 2024
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляется в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. Губернатор отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению нападения. «Уважаемые воронежцы, объявляется опасность...
новость часа
7 марта 2024
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области
В Воронежской области сбили ещё один беспилотник, сообщил 6 марта губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. «Уважаемые воронежцы! В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА», — сообщил Гусев. Он добавил, что сейчас уточняются последствия...
6 марта 2024
В Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ
Российские военные уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По словам губернатора, дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России. «Дежурными средствами ПВО над территорией...
новость часа
6 марта 2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки дронов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников. «Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — сообщил губернатор в Telegram-канале. Ранее, 5 марта, в Воронеже объявили авиационную опасность из-за приближения украинских беспилотников. Губернатор области...
5 марта 2024
В Воронеже объявили авиационную опасность
В Воронеже объявили авиационную опасность из-за приближения украинских беспилотников. Об этом 5 марта сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. «Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА», — написал он...
5 марта 2024
Над Воронежем средства ПВО сбили украинский беспилотник
Поздним вечером 17 февраля над Воронежем российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник самолётного типа. «Беспилотник обнаружен и уничтожен. Последствия на земле уточняются. Оперативную ситуацию держу на контроле», — сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской...
18 февраля 2024
На подлёте к Воронежу силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника
В ночь на 17 февраля силами противовоздушной обороны России на подлёте к Воронежу были уничтожены два беспилотника ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он уточнил, что обнаруженные и сбитые на подлёте к городу БПЛА были самолётного типа. Точной...
17 февраля 2024
На подлёте к Воронежу силами ПВО уничтожен вражеский беспилотник
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 3 февраля над регионом был уничтожен украинский беспилотник. По информации Гусева, силами ПВО на подлёте к Воронежу был обнаружен и сбит вражеский дрон самолётного типа. «Пострадавших и разрушений на земле, по предварительным...
3 февраля 2024
Атака беспилотников ВСУ в Воронеже: пострадал ребёнок — 692-й день СВО
Наступивший 692-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой попыткой атаки Воронежской и Белгородской областей украинскими беспилотниками самолётного типа. В Воронеже медицинская помощь понадобилась ребёнку. В столице региона объявлен режим чрезвычайной ситуации районного масштаба...
17 января 2024
Губернатор Гусев рассказал о повреждениях в Воронеже из-за атаки дрона ВСУ
Свыше 30 квартир в трёх воронежских многоэтажках получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 16 января в своём Telegram-канале. Пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир развёрнут в одной из школ...
16 января 2024
Атака дронов ВСУ в Воронеже: повреждены более 35 квартир в 3 многоэтажках
В Воронеже устраняют последствия атаки украинских дронов, произошедшей в ночь на 16 января. По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир в трёх 10-этажных домах на улице Тепличной, заявил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, опубликовав несколько...
16 января 2024
В Воронеже при атаке украинского БПЛА пострадал ребёнок — губернатор
В Воронеже во время атаки украинских беспилотников пострадала девочка, сообщил 16 января губернатор Воронежской области Александр Гусев. «В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА, медицинская помощь понадобилась ребёнку», — написал глава области в своём...
новость часа
16 января 2024