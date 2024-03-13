Материалы с тегом «Александр Дрозденко»
В Ленобласти на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник
В Ленинградской области на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа, сообщил 13 марта глава региона Александр Дрозденко. «Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале. Дрозденко добавил...
13 марта 2024
Средства ПВО сбили в Ленобласти беспилотник самолётного типа
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в окрестностях города Кириши Ленинградской области, сообщил 12 марта глава региона Александр Дрозденко. «В 6:49 мск в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолётного типа»...
12 марта 2024
Средства ПВО поразили цели над Финским заливом в Ленобласти
В Ломоносовском районе Ленинградской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил 2 марта глава региона Александр Дрозденко. Цели были поражены над акваторией Финского залива и побережьем, сообщил губернатор. «В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО...
2 марта 2024
Путин отметил хорошие темпы развития Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин 29 января провёл рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Подробности сообщаются на сайте Кремля. В ходе встречи были затронуты многие аспекты жизнедеятельности региона. В их числе социально-экономические вопросы Ленобласти, в том числе...
29 января 2024
ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в Енакиево
ВСУ 29 сентября обстреляли гостиницу в Енакиево (ДНР), в которой живут строители из Ленинградской области, приехавшие для оказания помощи в восстановлении города, сообщил 29 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. «Если думали так испортить День воссоединения с Россией Донбасса и...
29 сентября 2023
Школьнице, попросившей у Путина собаку, подарили щенка корги
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по поручению президента России Владимира Путина вручил школьнице Злате Семенец щенка породы вельш-корги пемброк, сообщило 21 июля областное правительство в Telegram-канале. «Выборгской школьнице Злате Семенец по поручению президента России...
21 июля 2023
В Ивангороде через реку транслируют жителям Нарвы концерт к 9 Мая
Власти Ивангорода (Ленинградская область) 9 мая установили большой экран на берегу реки Нарвы, чтобы концерт ко Дню Победы могли посмотреть и жители расположенной на другом берегу эстонской Нарвы. «Это большой праздник, посвящённый Дню Победы, который проводится не только для ивангородцев. Мы...
9 мая 2023
В Ленинградской области запретили полёты беспилотников
В Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Такое решение приняли 3 мая на заседании оперативного штаба с руководителями силовых структур по обеспечению безопасности в регионе. «Запрет на...
4 мая 2023
Подрыв ЛЭП в Ленинградской области квалифицировали как диверсию
Подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области квалифицировали как диверсию, сообщил 1 мая в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. «По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района возбуждено уголовное дело по ст. 281...
1 мая 2023