Материалы с тегом «Александр Бортников»
Директор ФСБ Бортников заявил, что на территории Украины много баз ЦРУ
Постоянный член Совета безопасности РФ, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на украинской территории есть много баз ЦРУ Соединённых Штатов Америки. Об этом он сказал в эфире Первого канала. На вопрос, много ли на Украине баз ЦРУ, Бортников кратко ответил, что много. «Они давно зашли туда...
новость часа
29 февраля 2024
Глава ФСБ рассказал о попытках спецслужб Украины завербовать россиян в Сети
В условиях спецоперации в России отмечается активизация попыток вовлечь граждан через интернет в совершение терактов и диверсий, заявил 13 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ РФ Александр Бортников. «Международные террористические организации в...
13 февраля 2024
Глава ФСБ Бортников сообщил о предотвращении 419 терактов с начала СВО
С начала проведения специальной военной операции было предотвращено 419 террористических преступлений. Об этом 13 февраля заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК). По словам главы ФСБ, «коллективным...
13 февраля 2024
Бортников заявил, что Киев засылает в РФ всё больше агентов и диверсантов
Киевский режим начинает усиливать тайную борьбу, засылая в Россию всё больше агентов и диверсантов, заявил 19 декабря директор ФСБ Александр Бортников. «С учётом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры...
19 декабря 2023
В России за год предотвратили 228 террористических преступлений
На территории России в течение 2023 года предотвратили 228 преступлений террористической направленности, в том числе 146 терактов, заявил 12 декабря директор ФСБ Александр Бортников на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета. «Всего на территории России скоординированными...
12 декабря 2023
Путин провёл совещание с главами Минобороны и ФСБ
Президент России Владимир Путин 16 октября провёл совещание с главами Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки. В совещании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Рогвардии Виктор...
16 октября 2023
ФСБ обвинила США в попытках расшатать ситуацию в СНГ
Соединённые Штаты и их союзники развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах СНГ, заявил 11 октября директор ФСБ России Александр Бортников. «США и их союзники развернули масштабную работу по расшатыванию ситуации в странах Содружества, оказанию санкционного давления на неугодные...
11 октября 2023
Бортников: Запад превратил Украину в площадку для обкатки наёмников
Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Он...
11 октября 2023
Директор ФСБ заявил о намерении США и Британии вернуться в Афганистан
Спецслужбы США и Британии восстанавливают своё присутствие в Афганистане и намерены добиваться возвращения в страну американских баз. Об этом 11 октября заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку под его председательством заседании Совета руководителей органов безопасности...
11 октября 2023
Бортников заявил о новых террористических угрозах от Украины на фоне СВО
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил 8 августа, что на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие от спецслужб Украины. Об этом он сказал на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) по вопросам противодействия...
8 августа 2023