Материалы с тегом «Аэропорты»
Глава Росавиации анонсировал создание фонда для реконструкции аэродромов
В России будет создан фонд для реконструкции аэродромов. В течении 2025 года может быть сертифицирована новая авиатехника российского производства, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По словам Ядрова, к 2030 году все задачи по увеличению доступности авиаперевозок, которые были поставлены...
14 марта 2024
Аэропорт Пулково заработал в штатном режиме
Аэропорт Пулково вернулся к штатному режиму работы после введённых ранее ограничений для гражданских самолётов. Об этом 10 марта заявила Росавиация. «В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты. За время их действия (с 17:00 мск) на запасные аэродромы ушли три рейса», —...
10 марта 2024
Работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов
Работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщили 10 марта в Росавиации. «С 17:00 мск 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко. По данным Telegram-канала...
10 марта 2024
Спецгрузовик повредил крыло самолёта с пассажирами в аэропорту «Пулково»
В петербургском аэропорту «Пулково» спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, сообщило 9 марта Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета. «Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил...
9 марта 2024
Григорян: Армения направила письмо России с просьбой вывести пограничников
Армения направила в Москву официальное обращение с решением отказаться от участия российских пограничников в контроле в ереванском международном аэропорту Звартноц, сообщил 6 марта журналистам секретарь Совета Безопасности республики Армен Григорян. «У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и...
6 марта 2024
Работу петербургского аэропорта Пулково ограничивали на полчаса
Работа петербургского аэропорта Пулково ограничена в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов, сообщила 2 марта Росавиация. Ограничения были введены в 19:32 мск. «Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов с 19:32 МСК 02 марта (суббота) на работу аэропорта...
новость часа
2 марта 2024
В аэропорту Пулково сообщили о штатной работе после падения БПЛА в городе
Международный аэропорт Пулково работает в штатном режиме после падения БПЛА на многоквартирный дом на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании воздушной гавани. «Петербургский аэропорт Пулково работает в штатном режиме, отправка и прием рейсов...
2 марта 2024
В 2024 году в РФ появятся девять новых взлётно-посадочных полос
В 2024 году в России планируется ввести в эксплуатацию девять взлётно-посадочных полос, сообщили 29 февраля в пресс-службе Минтранса РФ. «Только за 2023 год введено девять полос — почти столько же, сколько за период 2018–2022 годов (10 полос). В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 13...
29 февраля 2024
Путин поручил за шесть лет модернизировать 75 аэропортов в России
В следующие шесть лет России предстоит модернизировать не менее 75 российских аэропортов, а также повысить доступность авиаперелётов для граждан РФ. Об этом 29 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Здесь перед правительством стоит конкретная...
29 февраля 2024
Минтранс допустил ограничение допуска в аэропорты без авиабилетов
Министерство транспорта России может запретить людям без билетов проходить на территорию аэропортов в момент наивысшего уровня опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса. «В Минтрансе России ведётся работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности...
16 февраля 2024
Росавиация сообщила о штатной работе столичных аэропортов на фоне метели
Все аэропорты столичного региона работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация) в Telegram-канале. «Аэропорты московского региона (Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский) работают штатно, отмен...
15 февраля 2024
В Шереметьево у пассажира нашли предмет, похожий на взрывное устройство
В московском аэропорту «Шереметьево» при досмотре ручной клади сотрудники обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Отмечается, что инцидент произошёл утром 15 февраля. На место были вызваны правоохранители и взрывотехники. Пассажиров и работников...
15 февраля 2024
В Шереметьево пассажир разбил стойкой окно представительства «Победы»
В московском аэропорту Шереметьево пассажир разбил металлической стойкой окно представительства авиакомпании «Победа». Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112». Отмечается, что мужчина был взбешён тем, что опоздал на рейс в Пермь, а авиакомпания ничем не смогла ему помочь. Он схватил стойку...
12 февраля 2024
Пожар вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка
Пожар вспыхнул в строящемся терминале аэропорта Новокузнецка, сообщил 11 февраля Telegram-канал «112». «Пожар удалось локализовать на площади 300 «квадратов», — говорится в публикации. По данным источника, людей из здания эвакуировали. Никто не пострадал. Как 11 февраля сообщало ИА Регнум, ещё два...
11 февраля 2024
Прилетевшего в США без документов россиянина оштрафуют и депортируют
Гражданина России Сергея Очигаву, прилетевшего в ноябре в Лос-Анджелес на борту Scandinavian Airlines из Копенгагена без документов, приговорили к штрафу и лишению свободы. Об этом сообщило издание Los Angeles Times. «Мужчина, который прилетел на самолете из Дании в Лос-Анджелес без билета, визы и...
6 февраля 2024
Пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в аэропорту Хабаровска
Следовавший рейсом их Хабаровска в Николаевск-на-Амуре пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета. Об этом 5 февраля сообщил со ссылкой на источник Telegram-канал «112». «Самолёт авиакомпании «Аврора» рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, готовится к аварийной посадке в...
новость часа
5 февраля 2024
В Токио отменили почти 70 авиарейсов из-за снегопада
В столичном регионе Японии продолжатся снегопады. Из-за непогоды в токийских аэропортах Нарита и Ханэда отменили по меньшей мере несколько десятков рейсов. Это следует из данных авиакомпаний. Так, крупнейшие авиакомпании страны ― Japan Airlines и All Nippon Airways ― отменили более 70 рейсов из...
5 февраля 2024
В аэропорту Сочи приземлился первый пассажирский рейс обновлённого Ту-214
Впервые после запуска регулярных полётов в международном аэропорту Сочи совершил посадку обновленный самолёт Ту-214, вылетевший из подмосковного Жуковского, сообщила 3 февраля пресс-служба сочинской авиагавани. «Первый пассажирский рейс обновлённого российского Ту-214 выполнен именно в Сочи. А уже...
3 февраля 2024
Аэропорт Пулково возобновил работу после временных ограничений
Петербургский аэропорт Пулково, где вводились временные ограничения в ночь на 31 января, сейчас работает в штатном режиме, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом). «Сейчас аэропорт работает штатно. Временные ограничения...
31 января 2024
Сотрудники аэропортов Германии объявили о массовой забастовке
Профсоюз Verdi в Германии планирует провести масштабную забастовку работников службы безопасности аэропортов Германии 1 февраля. 25 тысяч сотрудников намерены прекратить работу с раннего утра и до полуночи, сообщает NTV. «Планирующие забастовку сотрудники работают на контроле пассажиров, багажа и...
30 января 2024