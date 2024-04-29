Материалы с тегом «Аэропорт "Внуково"»
В Душанбе заявили о застрявших в аэропортах Москвы гражданах Таджикистана
В аэропортах Москвы «застряли» около тысячи граждан Таджикистана. Об этом 28 апреля сообщило на сайте министерство иностранных дел республики. Внешнеполитическое ведомство Таджикистана назвало сложной ситуацию с находящимися в московских аэропортах гражданами страны. «По состоянию на конец дня 27...
29 апреля 2024
Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва
Один из этажей аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщили 27 апреля в правоохранительных органах. «Один этаж административного здания эвакуирован, идёт проверка», — передаёт ТАСС. Ранее 27 апреля сообщалось, что во Внуково усилили меры безопасности при досмотре пассажиров. Граждан...
27 апреля 2024
Проникновение мигранта в закрытую зону Внуково назвали вопиющим случаем
Проникновение мигранта в закрытую зону аэропорта Внуково является серьёзным инцидентом, который требует тщательного расследования. Об этом 23 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, комментируя проникновение гражданина...
23 апреля 2024
Мигрант обошёл системы безопасности и пробрался в закрытую зону Внуково
Службу авиационной безопасности (САБ) аэропорта Внуково проверяют из-за гражданина Узбекистана, который без пропуска и форменной одежды проник в охраняемую предполётную зону. Мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, прошёл через несколько постов безопасности, обошёл систему распознавания...
22 апреля 2024