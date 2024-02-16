Материалы с тегом «Аэрофлот»
«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг ещё по семи самолётам
«Аэрофлот» завершил процесс урегулирования иностранного лизинга ещё по семи воздушным судам, сообщила 16 февраля пресс-служба авиакомпании на своём сайте. «В период с 16 января по 15 февраля 2024 года группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования в отношении семи воздушных судов с двумя...
16 февраля 2024
Аэропорт Сочи отреагировал на претензии Чеховой из-за короткой посадки
Сочинский аэропорт восстанавливает хронологию событий, связанных с опозданием на рейс телеведущей Анфисы Чеховой. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиагавани. Ранее Анфиса Чехова рассказала, что опоздала на рейс «Аэрофлота» из Сочи. Причиной тому стала посадка, которая длилась, по её...
5 февраля 2024
Анфису Чехову не пустили на рейс «Аэрофлота» из Сочи
Телеведущая Анфиса Чехова опоздала на рейс в аэропорту Сочи из-за посадки, которая длилась семь минут. Недовольство сложившейся ситуацией она выразила в сторис, размещённом на её странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Нигде я не видела...
5 февраля 2024
«Аэрофлот» планирует пополнить парк 339 самолётами к 2030 году
Группа «Аэрофлот» рассчитывает к 2030 году ввести в эксплуатацию 339 новых самолётов отечественного производства, заявил глава компании Сергей Александровский в ходе международной выставки-форума «Россия». По его словам, «Аэрофлот» заказал 89 ближнемагистральных самолётов Sukhoi Superjet, 210...
19 января 2024
Стало известно, каким будет салон самолета Ту-214
Авиакомпания «Аэрофлот» и производитель самолётов Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») согласовали часть параметров салонов Ту-214, следует из переписки компаний, опубликованной в СМИ. Согласно данным переписки, первые 11 самолётов Ту-214, которые ОАК поставит для...
15 января 2024
Путин согласился продлить «плоские» тарифы на перелёты на 2024 год
Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального директора компании «Аэрофлот» Сергея Александровского продлить на следующий год действие «плоских» тарифов, сообщили 29 декабря в пресс-службе Кремля. На встрече с президентом в Кремле глава «Аэрофлота» доложил Путину о...
29 декабря 2023
Путин заявил, что безопасность авиаперелётов должна быть на первом месте
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским 29 декабря, что безопасность авиаперелётов всегда должна быть на первом месте. Путин отметил, что высокое качество услуг «Аэрофлота», подтверждаемое отзывами пассажиров, необходимо постоянно поддерживать...
29 декабря 2023
В Минтрансе заявили, что мощностей «Аэрофлота» достаточно для рейсов в КНР
Мощностей группы «Аэрофлот» достаточно, чтобы перевезти в Китай пассажиров авиакомпании «Россия», сообщила 21 декабря пресс-служба Минтранса РФ. «Провозных ёмкостей (а именно аккредитованных у авиавластей Китая самолётов) группы «Аэрофлот» в настоящее время достаточно для перевозки пассажиров...
21 декабря 2023
В расписании аэропорта Шереметьево с 25 декабря появились рейсы в Краснодар
Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Краснодар появились в расписании аэропорта Шереметьево с 25 декабря, следует из информации, размещённой на сайте аэропорта. По данным на табло, вылет борта «Аэрофлота» SU 1284 должен состоятся 25 декабря. Авиакомпания планирует выполнять рейсы Москва —...
20 декабря 2023
Пассажиры подали коллективный иск к «Аэрофлоту» за отмененные билеты
Пассажиры, чьи билеты на авиарейс Екатеринбург — Пхукет аннулировали в октябре, подали коллективный иск на компанию «Аэрофлот». Об этом сообщил представитель потерпевших адвокат Владислав Ватаманюк. Истцами выступили 54 человека. Они обратились в Пресненский районный суд. Дело в том, что в октябре...
13 декабря 2023
«Аэрофлот» анонсировал первый прямой рейс из Москвы на остров Хайнань в КНР
Российская авиакомпания «Аэрофлот» 27 декабря откроет прямые регулярные рейсы из Москвы на остров Хайнань в Китае, сообщила 8 декабря пресс-служба авиаперевозчика. «Аэрофлот» 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта», —...
8 декабря 2023
Следовавший из Калининграда в Москву самолёт экстренно сел в Петербурге
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, из-за неисправности вынужденно приземлился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы». «Сегодня, 1 декабря, в аэропорту совершил...
1 декабря 2023
«Аэрофлот» сообщил о задержке авиарейсов из-за непогоды в Сочи
Компания «Аэрофлот» сообщила о задержании вылета нескольких авиарейсов из-за плохой погоды в Сочи. Об этом 26 ноября проинформировала пресс-служба перевозчика. «В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь обеспечением безопасных перелётов «Аэрофлот» направил три...
26 ноября 2023
Минтранс рассмотрит идею создания единых чёрных списков авиапассажиров
Министерство транспорта России рассмотрит инициативу по созданию единого черного списка авиапассажиров. Об этом заявил замминистра транспорта Игорь Чалик в разговоре с журналистами. Чалик пояснил, что пока не видел текста с инициативой по созданию списка, но заявил о необходимости проработать...
8 ноября 2023
Путин обсудит с авиакомпаниями доставку гумпомощи для бойцов СВО
Президент России Владимир Путин обсудит с авиакомпаниями доставку гуманитарной помощи для бойцов спецоперации из дальних регионов. «Я поговорю с ними обязательно», — сказал Путин в ответ на просьбу участника церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому привлечь к акции российские...
4 ноября 2023
«Аэрофлот» прояснил инцидент с семьёй комика Ильи Соболева
Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» в ситуации с семьёй комика Ильи Соболева действовали строго по регламенту, сообщила пресс-служба перевозчика. Отмечается, что при регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но на борту стало ясно, что семья Соболевых...
25 октября 2023
Бортпроводника «Аэрофлота» задержали в аэропорту с признаками опьянения
Старшего бортпроводника «Аэрофлота» задержали по прилёте в аэропорт Шереметьево. У сотрудника авиакомпании были явные признаки наркотического опьянения. Задержанный является сыном футболиста и основателя мини-футбольного клуба «Норильский никель». Об этом сообщил источник ИА Регнум. В ночь с 23 на...
25 октября 2023