Материалы с тегом «Адвокаты»
Адвокат ответила на слухи о депрессии Блиновской
Состояние переведённой судом в СИЗО блогера Елены Блиновской удовлетворительное. Об этом рассказала адвокат Блиновской Наталья Сальникова. По словам юриста, информация о том, что Блиновской предоставят психолога из-за плохого эмоционального состояния, является неправдой. «Я посещала её во вторник...
2 февраля 2024
Защищающая исламистов адвокат сама стала фигуранткой дела о терроризме
Адвокат Аза Алиева стала фигуранткой уголовного дела об оправдании терроризма. В отношении нее начата проверка, сообщил источник ИА Регнум. Причиной стало то, что Алиева опубликовала в соцсети видеоролик с боевиком, участником Чеченской войны Русланом Гелаевым (внесён в перечень террористов и...
25 января 2024