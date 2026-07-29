Ханты-Мансийск, 29 июля, 2026, 19:19 — ИА Регнум. «РН-Юганскнефтегаз», ключевой добывающий актив «Роснефти», в июле провел масштабное мероприятие по зарыблению водных артерий Обь-Иртышского бассейна ценными и промысловыми видами: 26 млн молоди осетра, пеляди, нельмы и муксуна выпустили в протоку Ендырская.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Мальков вырастили в озере Айтор. Неглубокий водоём площадью около 5 тыс. га с богатой природной кормовой базой и тёплой водой — идеальный естественный инкубатор для выращивания рыб, по мнению специалистов.

Метод зарыбления, предусматривающий последующую миграцию молоди в водоёмы постоянного обитания, существенно увеличивает шансы мальков на выживание в естественных условиях и исключает необходимость транспортировки рыбы к месту выпуска. После проведения контрольного вылова и подсчёта специалисты сняли защитную сетку и вся подрощенная молодь естественным образом вышла в воды Оби и Иртыша.

«РН-Юганскнефтегаз» занимает лидирующие позиции не только по количеству выпускаемой молоди, но и по разнообразию видов. Помимо нельмы и пеляди, в списке — сибирский осётр, стерлядь и муксун. Всего с начала 2026 года нефтяники выпустили в водные артерии Обь-Иртышского бассейна 60 млн мальков. В Югре практикуется разведение видов рыбы, обитающих в водоемах Обь-Иртышского бассейна, что способствует успешной адаптации и повышает выживаемость потомства.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Деятельность предприятий Компании направлена на повышение экологичности производства и снижение воздействия на окружающую среду. «Роснефть» ведет планомерную работу по сохранению биологического разнообразия и восполнению водных биоресурсов страны.

В партнёрстве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «РН-Юганскнефтегаз» активно участвует в восстановлении экосистем региона, вкладывая значительные ресурсы в программы по защите биологического разнообразия и сохранению природного богатства округа.

Справка. «РН-Юганскнефтегаз» — ключевой нефтедобывающий актив НК «Роснефть». Предприятие ведет разработку месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на лицензионных участках общей площадью свыше 21 тыс. км2.