Самара, 13 июля, 2026, 16:16 — ИА Регнум. Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в ПАО «НК «Роснефть») подвела итоги образовательного проекта, направленного на углубленное изучение химии в школах Самарской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Проект стартовал в декабре 2025 года с конкурса учителей на разработку лучших программ дополнительного образования. Победителями были признаны шесть авторских методик, которые направлены на формирование у школьников интереса к углубленному изучению предмета и содействие осознанному выбору будущей профессии. Лучшие практики были внедрены в ряде школ Самары и области.

За время реализации проекта его участниками стали более 500 школьников. Занятия проводились на современном оборудовании с акцентом на практические эксперименты и исследовательскую работу. Школьники осваивали научные методы, работали с высокоточными приборами и защищали собственные творческие проекты, подготовленные в рамках исследовательской деятельности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Учителя отметили устойчивый рост интереса к предмету: школьники стали чаще записываться на факультативные занятия и проявлять инициативу в изучении химии за рамками основной программы.

«Роснефть» придерживается системного подхода к интеграции передовых образовательных технологий и методических материалов в учебный процесс. Прикладные решения и инновационные разработки направлены на формирование у подростков навыков инженерного мышления, а также на расширение инструментария для практических и лабораторных занятий по химии. Развивая интерес молодежи к точным наукам компания вносит вклад в кадровый потенциал региона и технологическое развитие страны.

Справка. Конкурс стал продолжением многолетней работы Новокуйбышевской нефтехимической компании по популяризации среди молодежи научной деятельности в области химии. Предприятие с 2015 года проводит в Новокуйбышевске фестиваль «Парк науки», его участниками стали более 5 тыс. школьников. Нефтехимики вовлекают детей в изучение естественных наук — организуют увлекательные практические эксперименты и мастер-классы, которые расширяют границы школьной программы. Поддерживая и развивая интерес молодежи к точным наукам компания вносит вклад в будущее региона и закладывает фундамент для технологических прорывов страны.