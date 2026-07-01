Ханты-Мансийск, 1 июля, 2026, 14:24 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Юганскнефтегаз», ключевого добывающего актива «Роснефти», в Нефтеюганске состоялся национальный праздник коренных народов Севера Вит Хон хатл — день почитания Водяного духа.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Этнокультурное событие стало точкой притяжения для жителей района и близлежащих территорий, интересующихся самобытным наследием Югры. Сохраняя традиции, празднование начали с обряда почитания хранителя водной стихии, которого народы Севера олицетворяют с духом Вит Хоном — хозяином всех водоёмов, от которого зависит успех в рыбной ловле.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

На площадке мероприятия организовали мастер-классы по традиционным ремеслам. Под руководством опытных наставников гости осваивали тонкости выделки оленьих шкур, учились резьбе по бересте и созданию украшений из бисера. Кулинарные традиции народов ханты были представлены разнообразием национальных блюд. Здесь можно было отведать сибирскую уху, ягодные пироги и ароматные таежные чаи. Для юных гостей была подготовлена спортивно-развлекательная программа. Ярким акцентом культурного мероприятия стал показ югорского бренда одежды, в котором органично соединились этнические мотивы и современный дизайн.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Кульминацией праздника стали соревнования по гребле на обласах — традиционных долблёных лодках обских угров. Традиции изготовления лодок, секреты сохранения гребцом баланса и искусства маневров бережно хранятся в каждой семье и передаются из поколения в поколение. За звание сильнейшего боролись более 100 спортсменов из числа представителей коренных народов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Дочерние предприятия компании оказывают также поддержку в проведении значимых национальных праздников коренных народов Севера, таких как День рыбака, День оленевода, Вороний день (праздник прихода весны) и других. Мероприятия посещает большое число гостей, которые приобщаются к традициям коренных народов, знакомятся с фольклором, участвуют в мастер-классах и ярмарках изделий традиционных промыслов.