Оренбург, 30 июня, 2026, 14:49 — ИА Регнум. При поддержке «Оренбургнефти», крупнейшего добывающего актива «Роснефти» в Приволжье, проведена реконструкция дендросада в национальном парке «Бузулукский бор» и открыта экотропа среди реликтовых растений уникального природного комплекса.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В масштабной работе по восстановлению «живого музея» природы, которая велась с 2023 года, принимали активное участие сотрудники «Оренбургнефти» с членами семей, студенты и активисты всероссийского «Движения первых». На заключительном этапе волонтеры расчистили участок от сухостоя и сорняков, открыли доступ к уникальным экспонатам природной коллекции.

На участке собраны экзотические для степного Оренбуржья деревья — уссурийская груша, которая обычно растет в Амурской области, сибирская сосна, ирга колосистая, виргинская черемуха. Уникальная коллекция дает посетителям представление о разнообразии флоры нашей большой страны, простирающейся на 11 часовых поясов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В число первых гостей новой экологической тропы «Дендросад», обустроенной в том числе для маломобильных посетителей, вошли дети с ограниченными возможностями здоровья и ветераны нефтяной отрасли. Они оценили результат совместного труда сотен волонтеров и работников национального парка по благоустройству заповедной территории, ставшей доступной всем желающим.

Компания активно поддерживает инициативы по развитию экологических проектов в регионе. «Оренбургнефть» — организатор и активный участник различных эколого-просветительских мероприятий и акций в рамках региональных и федеральных проектов по очистке и озеленению территорий Оренбургской области, в числе которых «Чистые берега», «Экотерритория», «Экошкола», «Сад памяти», «Зеленая весна».

Справка. АО «Оренбургнефть» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие в Оренбургской области, ведет производственную деятельность более 60 лет. Забота об окружающей среде и сохранение биологического разнообразия являются важными направлениями деятельности «Оренбургнефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В 2025 году предприятие вошло в число победителей экологического марафона, организованного департаментом молодежной политики Оренбургской области среди предприятий и организаций региона. Успешная реализация масштабных экологических программ в Оренбуржье неоднократно отмечалась на областном конкурсе «Лидер экономики»: на протяжении более 10 лет «Оренбургнефть» является победителем в номинации «Лидер экологической ответственности».