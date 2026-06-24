Южно-Сахалинск, 24 июня, 2026, 13:38 — ИА Регнум. Работники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и члены их семей в рамках всероссийской акции «Вода России» провели субботник на участках береговых линий Японского и Охотского морей. Волонтеры собрали почти 700 кг мусора и очистили в общей сложности около 2 км прибрежных территорий. Мусор отсортировали и отправили на переработку.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Экоактивисты провели акцию одновременно на берегу лагунного озера Изменчивого (Охотское море) в южной части острова Сахалина и в поселке Де-Кастри на берегу бухты Сомон (Японское море) в Хабаровском крае. Обе акватории играют важную роль в поддержании морского биоразнообразия и являются местом обитания ценных видов рыбы и птиц. Помимо этого, в них находятся источники полезных лечебных грязей.

Работники «Сахалинморнефтегаза-Шельф» принимают активное участие в различных экологических мероприятиях — ежегодно организуют акции по уборке природных достопримечательностей и мест отдыха, проводят сезонные работы в Сахалинском областном ботаническом саду, устраивают эко-уроки в школах и детских летних лагерях островного региона.

Особое внимание «Сахалинморнефтегаз-Шельф» уделяет охране морского биоразнообразия. На протяжении почти тридцати лет на северо-восточном шельфе Сахалина осуществляется мониторинг охотоморской популяции серых китов. В процессе исследований ученые проводят полевые наблюдения за поведением животных, ведут учет и фотоидентификацию китов, кроме того, проводится акустический мониторинг.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия нацелены на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства и сохранение экосистем.

Справка. Всероссийская акция «Вода России» является частью национального проекта «Экологическое благополучие». Инициатива способствует повышению экологической грамотности населения, привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.