Самара, 24 ноября, 2025, 15:03 — ИА Регнум. При поддержке «Самаранефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») завершена комплексная реконструкция здания Химико-технологического техникума в Самарской области. Проект осуществлен в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Самарской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В здании техникума в Чапаевске 1929 года постройки полностью обновлены инженерные коммуникации, системы отопления и пожарной сигнализации, реконструированы учебные аудитории и мастерские, спортивный и актовый залы. Заключительным этапом стала реставрация фасада исторического здания. Для 750 учащихся техникума созданы комфортные условия для обучения в соответствии с современными требованиями.