Москва, 21 ноября, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Корпоративный научный институт «ВНИПИнефть» стал призером IV Всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства «Корпоративная культура донорства». В мероприятии приняли участие более 100 организаций из 30 регионов России.

ПАО «НК «Роснефть»

Конкурс организован Российским Красным Крестом при поддержке Федерального медико-биологического агентства для продвижения донорства крови и ее компонентов, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

«ВНИПИнефть» награждена в номинации «Лучшая донорская команда на предприятии». За четыре года в институте проведено семь акций, на которых совершено 210 донаций, что позволило собрать более 95 литров крови. Пять сотрудников института вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Поддержка донорского движения — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». В донорских акциях компании ежегодно принимают участие несколько тысяч работников. Поддержка волонтерских проектов и регулярные донорские акции укрепляют традиции добровольчества и культуры взаимопомощи.