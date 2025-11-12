Иркутск, 12 ноября, 2025, 14:23 — ИА Регнум. «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») запустил в работу установку по переработке нефтяных шламов на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении. Новое оборудование позволяет предприятию повысить объемы и сократить сроки переработки шламов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Улучшенные технические характеристики установки позволяют перерабатывать нефтешламы без выделения побочных продуктов. Ранее на производственных объектах «Верхнечонскнефтегаза» уже действовал подобный комплекс, но меньшей мощности.

«Верхнечонскнефтегаз» последовательно реализует политику ответственного природопользования. На нефтепромысле предприятия также действует установка для обезвреживания производственных и твёрдых коммунальных отходов мощностью 1000 кг/ч, которая обеспечивает их утилизацию без накопления.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — одно из приоритетных направлений стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия реализуют ряд комплексных программ по сохранению биоразнообразия и природных ресурсов в регионах своей деятельности, а также стремятся к экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.

Справка: АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области.

Предприятие является также оператором на ряде лицензионных участков «Роснефти» в Иркутской области и Красноярском крае.