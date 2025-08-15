Рязань, 15 августа, 2025, 14:26 — ИА Регнум. При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру «Роснефти») юннаты общественной организации «Хозяин Мещеры» совершили исследовательскую экспедицию в Окский государственный природный биосферный заповедник.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

На протяжении недели школьники изучали редкие виды флоры и фауны. Сотрудники заповедника провели для юных гостей познавательные экскурсии, в ходе которых дети увидели журавлей редких видов, покормили зубров и посетили Музей природы, где представлено почти 200 экспонатов мещерской фауны. Особенно ребятам понравился пеший поход по лесным тропам в село Орехово и посещение местного музея сельского быта.

На творческом мастер-классе дети лепили из глины фигурки выхухоли, ради сохранения популяции которой заповедник был создан изначально. Юннаты принимали активное участие в благоустройстве инфраструктуры заповедника.

Рязанская НПК с 2011 года поддерживает инициативы детской экологической организации «Хозяин Мещеры», направленные на экологическое воспитание школьников. За это время проведено более 160 мероприятий, в ходе которых дети изучали историю региона и познавали окружающий мир.

В этом году при поддержке нефтяников юннаты защищали проекты на научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия» в Окском государственном природном биосферном заповеднике. Кроме того, в селе Старое Зимино Захаровского района ребята участвовали в субботнике и очистили от сухостоя парадный двор и парк старинной усадьбы. В селе Агро-Пустынь и поселке Соколовка Рязанского района школьники очистили от мусора лес и пруд.

Справка. Рязанская нефтеперерабатывающая компания — дочернее общество «Роснефти». Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, дорожные и строительные битумы и др.

Окский государственный природный биосферный заповедник — один из старейших в России, входит в Международную систему биосферных резерватов. Образован в 1935 году для сохранения и изучения растительного и животного мира Мещеры. На его территории обитают 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб. В заповеднике действуют два питомника: зубров и журавлей. За годы деятельности специалисты питомника вырастили более 300 зубров и более 500 журавлей, выпущенных по всему миру.