Салехард, 1 августа, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Нефтяники «РН-Ванкор» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» провели уборку более 70 гектаров природной территории в районе производственных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе. Волонтёры собрали 400 мешков бытового мусора и подготовили его для утилизации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — одно из значимых направлений стратегии «Роснефти». Компания реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, а также стремится к максимальной экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.

Поддержка таких общественных инициатив, как «Зеленая весна», «Спасибо за чистую тундру!» и других в местах производственных объектов предприятия является одним из направлений экологической политики «РН-Ванкор».

Предприятие реализует масштабную природоохранную программу, включающую в себя лесовосстановление и восполнение водных биоресурсов. В 2024 году экологи «РН-Ванкор» высадили около 400 тыс. саженцев сосны на площади 182 гектара на участках Кодинского и Ачинского лесничеств Красноярского края. С начала работы на севере края нефтяники выпустили в сибирские водоемы более 11 млн мальков ценных пород рыб семейств осетровых и лососевых — краснокнижного осетра, стерляди, хариуса и пеляди.