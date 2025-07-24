Томск, 24 июля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Томске организовал фестиваль здорового образа жизни. Корпоративный праздник спорта «Энергия жизни» прошел под открытым небом одного из крупнейших стадионов города и объединил более 200 участников.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Томске спортивный фестиваль «Энергия жизни»

Мероприятие посетили члены семей сотрудников компании, а также школьники всероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых». Гости спортивного фестиваля соревновались в семейном биатлоне, легкоатлетических забегах и участвовали в специально подготовленной культурно-досуговой программе.

Спортивная часть дня включала 11 соревновательных дисциплин: матчи по мини-футболу, стритболу, пляжному волейболу, шахматный турнир, чемпионат по настольному теннису, серию легкоатлетических забегов, соревнования по плаванию, пулевой стрельбе и киберспорту. На площадке фестиваля все желающие могли выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На образовательной площадке «Лекторий» для всех посетителей прошли мастер-классы по пилатесу, бадминтону, самомассажу, правилам бега на длинные дистанции и игры в «городки». С презентациями для гостей выступили чемпионы России и мира по городошному спорту, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, мастер спорта и член сборной России по скайраннингу и другие выдающиеся спортсмены Томской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Томске спортивный фестиваль «Энергия жизни»

В рамках корпоративной программы «Платформа добрых дел» волонтеры компании организовали на мероприятии раздельный сбор мусора, в результате на вторичную переработку было отправлено почти три килограмма пластика.

Развитие спорта и поддержка здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». В Томске для сотрудников компании организованы корпоративные тренировки по 10 видам спорта, в семейном формате проходят зимние и летние фестивали «Энергия жизни», более 300 спортсменов ежегодно выступают на региональных и федеральных соревнованиях, нередко занимая призовые места.