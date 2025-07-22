Уфа, 22 июля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. «Роснефть» активно развивает волонтерское движение в регионах присутствия, реализуя экологические, социальные и патриотические инициативы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В сезон отпусков сотрудники предприятий компании традиционно ведут планомерную работу по очистке и маркировке туристических маршрутов. В этом году волонтеры обустраивают маршруты, проходящие в горах Южного Урала и по реке Волге.

Четвертый год подряд волонтеры «Башнефти» помогают природному парку «Иремель» в Белорецком районе Республики Башкортостан — в этот раз они расчистили тропу на гору Синяк (1123 м над уровнем моря). На пяти километрах пешего пути убрали поваленные весенними штормовыми ветрами деревья и валежник, на некоторых участках даже пришлось использовать бензопилу. Собрали мусор на стоянках для туристов, подправили деревянный настил на тропах.

В прошлые годы волонтеры «Башнефти» расчищали и маркировали тропы на горы Абараш-Баш (1291 м) и Большой Аваляк (1205 м), благодаря чему в природном парке «Иремель» появились новые маршруты для восхождений. Также покрасили самый высокогорный на Южном Урале ветрозащитный пункт на высоте 1236 метров, который защищает туристов в непогоду.

Сотрудник уфимского научного института компании в Уфе вместе с командой волонтеров принял участие в открытии новой ветки Южноуральской тропы под названием «Путь к Юрматы». Маршрут проходит через шихан Торатау и соединяется с основной веткой тропы, пройдя через водопад Кук-Караук. Путешественников ждут гора Хуазе, пещера Салавата Юлаева, разнообразные ущелья.

Южноуральская тропа — популярный туристический пеший маршрут протяженностью 700 километров, открыт в 2017 году и проходит по горной местности Республики Башкортостан и Челябинской области.

В начале августа работники Саратовского НПЗ и члены их семей соберут мусор на протоках Волги. Волонтеры пройдут на сапбордах, чтобы убраться на воде и по берегам островов, а собранный мусор сдадут на переработку. Идея совершить поход на сапбордах и совместить заботу об окружающей среде со спортом родилась на предприятии три года назад и сразу же приобрела популярность. За два предыдущих года саратовские волонтеры собрали более одной тонны мусора.