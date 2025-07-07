Москва, 7 июля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Сотрудник уфимского научного института «Роснефти» в Уфе Олег Федоров занял первое место на всероссийском конкурсе «Лучший специалист по экологической безопасности России — 2025».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Сотрудник «Роснефти» победил на конкурсе по экологической безопасности

Соревнование объединило более 90 профессионалов со всей страны. Каждому участнику за 50 минут предстояло ответить на 50 вопросов. По истечении выделенного времени победителей автоматически определяли по следующим критериям: количество правильных ответов и затраченное на них время.

Сотрудник «Роснефти» успешно справился с заданиями всего за 12 минут, набрав максимальное количество баллов. Олег Федоров занял первое место и официально вошел в рейтинг ТОП-10 лучших специалистов по экологической безопасности России.

Победа стала результатом непрерывного профессионального роста и углубленного изучения актуальной нормативной базы в сфере экологической безопасности.

Забота об окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры «НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в мире в области минимизации воздействия на окружающую среду, в связи с чем во всех сферах деятельности уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения экологической безопасности, рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов.