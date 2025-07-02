Тюмень, 2 июля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Молодые специалисты тюменского научного института «Роснефти» завоевали звания лучшего студенческого научного сообщества и лучшего совета молодых ученых в области топливно-энергетического комплекса. Одноименный всероссийский конкурс состоялся в Тюменском индустриальном университете.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ученые «Роснефти» — победители всероссийского конкурса

Тридцать команд профильных вузов и молодых специалистов предприятий со всей страны представили на суд жюри технологические проекты, направленные на внедрение инноваций в добычу, переработку и транспортировку углеводородов, оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности использования ресурсов и цифровую трансформацию ТЭК. Основные критерии оценки основывались на результативности деятельности студенческих научных объединений и советов молодых ученых, актуальности и новизне, степени проработки предложенных решений, практической значимости проектов.

Молодые специалисты ТННЦ презентовали инновации в области промысловой инфраструктуры для решения актуальных вопросов реконструкции газовых промыслов. Уникальная методика с использованием полномасштабного интегрированного моделирования предусматривает регулирование режимов работы скважин и позволяет оперативно оценить технологическую и экономическую потребность запуска вспомогательных трубопроводов для разгрузки основной магистрали. Проект получил наивысшую оценку жюри, а представившая его проектная команда — титул лучшего научного объединения.

Звания лучшего студенческого научного сообщества удостоены студенты базовой кафедры тюменского научного института в Тюменском индустриальном университете, представившие на конкурс проект в сфере обеспечения безопасности эксплуатации промыслового оборудования. Инновационная разработка связана с применением искусственного интеллекта для анализа исторических данных добычи для прогнозирования срока службы электроцентробежных насосов.