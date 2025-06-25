Рязань, 25 июня, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») успешно прошла надзорный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие деятельности предприятия требованиям международных и национальных стандартов, в числе которых «Системы менеджмента качества», «Системы экологического менеджмента», «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья», «Системы энергетического менеджмента».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

На промышленных объектах завода аудиторы изучили производственные и вспомогательные процессы, проверили уровень знаний руководства и рабочего персонала по направлениям, ведение документации. Аудиторы подтвердили действие ранее выданных Рязанской НПК сертификатов соответствия предприятия международным и национальным стандартам качества, экологии, безопасности труда и охраны здоровья, энергоменеджмента.

Проверяющие также отметили вовлеченность работников предприятия в вопросы поддержания системы менеджмента и поблагодарили коллектив за конструктивную совместную работу.

Система менеджмента РНПК успешно функционирует с 2006 года. Сертификация является общепринятым в мировой бизнес-практике подтверждением профессионализма, ответственности и стабильности качества выполняемых работ и услуг предприятия. Знания и компетенции в области систем менеджмента включены в общую систему оценки профессионального уровня работников НК «Роснефть».

Справка. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.