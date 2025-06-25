Ижевск, 25 июня, 2025, 15:08 — ИА Регнум. «Удмуртнефть» (работает под управлением «Роснефти» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) организовала спортивный праздник для сотрудников и их семей. В этом году специальными гостями фестиваля стали школьники из всероссийского «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Массовые соревнования прошли по трём видам спорта — лёгкой атлетике, перетягиванию каната и силовому двоеборью (толкание ядра и подъём гири). Для болельщиков и детей работали интерактивные и игровые площадки, а также организаторы подготовили эстафету «Весёлые старты» и тематические конкурсы. В празднике приняли участие более 300 человек.

Юные гости из «Движения первых» пробежали дистанцию 100 метров и прошли мастер-класс по лёгкой атлетике от спортсменов предприятия, победителей и призёров корпоративных и всероссийских соревнований.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Удмуртнефть» каждый год проводит летний фестиваль спорта и здоровья и праздник «Спортивная зима на льду». Также предприятие помогает образовательным и спортивным организациям в Удмуртской Республике. В этом году при поддержке «Роснефти» в школе № 12 г. Воткинска обновлены спортивные залы и открылась проектная IT-лаборатория.

Работники «Удмуртнефти» ежегодно участвуют в благотворительном турнире по мини-футболу, который направлен на сбор средств для организации тренировок и соревнований юных спортсменов Удмуртии с ограниченными возможностями здоровья.

Справка. ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова — флагман топливно-энергетического комплекса в Удмуртской Республике. На балансе предприятия 36 нефтяных и газонефтяных месторождений, почти 60% всей нефтедобычи региона. Территория производственной деятельности — 14 муниципальных районов, расположенных на севере, юге и в центральной части Удмуртии.