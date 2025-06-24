Ульяновск, 24 июня, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Волонтеры «Роснефти» приняли участие в масштабном музыкальном фестивале «Баржа Live», который состоялся в Ульяновском речном порту, где представили гостям уникальные туристические маршруты по Ульяновской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Фестиваль «Баржа Live» — одно из главных культурных летних событий Ульяновской области. В этом году гостей ждали выступления различных популярных музыкальных коллективов, а также более 50 видов активностей и развлечений — от прогулок на яхтах по Волге до гастрономических открытий.

Одним из популярных мест фестиваля стал фудтрак «Роснефти» — мобильное кафе под собственным брендом «Зерно». Гости с удовольствием пробовали ароматный кофе, пили прохладительные напитки, ели горячие хот-доги, сэндвичи, свежую выпечку и многое другое. В рамках фестиваля волонтеры «Роснефти» также знакомили гостей с туристическими маршрутами для автотуристов Ульяновской области.

Компания и Агентство по туризму Ульяновской области ранее разработали четыре туристических автомаршрута по территории региона: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край». Все они размещены на информационно-сервисной платформе «Роснефти» — «Горизонты России». Каждый из маршрутов знакомит путешественников с местными традициями, удивительной природой и культурным наследием Ульяновской области. Туристов приглашают разгадать тайны юрского периода в геопарке «Ундория», увидеть бескрайнюю Волгу, посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», а также вдохновиться малой родиной живописца А. А. Пластова и восхождением на Никольскую гору, побывать в музее Василия Зуева — одного из виднейших художников ювелирной фирмы Фаберже, расписчика миниатюр на знаменитых пасхальных яйцах для царской семьи Романовых. Все маршруты пролегают через АЗС «Роснефть», где туристы смогут заправить автомобиль, перекусить и отдохнуть.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

«Роснефть» и Агентство по туризму в Ульяновской области подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в ноябре 2023 года. Работа над совместными проектами, направленными на развитие внутреннего автотуризма продолжается.