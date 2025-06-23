Тюмень, 23 июня, 2025, 13:41 — ИА Регнум. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») в Тюмени прошел летний этап турнира «Конный калейдоскоп». В состязаниях по конкуру приняли участие юные наездники и тренеры из семи конных клубов Тюменской и Челябинской областей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Соревнования прошли по восьми маршрутам, которые различались высотой преодолеваемых препятствий и сложностью выполняемых элементов, что позволило юным наездникам показать лучшую технику и скорость преодоления препятствий. Было разыграно 99 комплектов наград для возрастных категорий от 10 до 18 лет.

Социально-спортивный проект «Конный калейдоскоп» призван популяризировать, в первую очередь среди молодежи, конный спорт, повышать уровень подготовки спортсменов в регионе. В рамках проекта были приобретены турнирные комплекты препятствий, которые позволят организовывать учебно-тренировочный процесс на высоком уровне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Поддержка массового, детского и юношеского спорта — одно из значимых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ. На средства компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, арены, многофункциональные спортивные площадки. При поддержке «Роснефти» в регионах России открыты десятки современных крупных спортивных сооружений. Компания поддерживает проекты, направленных на развитие и популяризацию физической культуры и здорового образа жизни.

Справка. ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. кв. км.