Нижневартовск, Югра, 19 июня, 2025, 10:59 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз» (добывающий актив НК «Роснефть») поддержал открытие в Нижневартовском краеведческом музее им. Т. Д. Шуваева художественной выставки «Московская коллекция». Экспозиция включает более 50 произведений изобразительного искусства, созданных в традициях московской школы живописи и графики. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Правительством ХМАО — Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Выставка открылась в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который в этом году посвящен 60-летию открытия Самотлорского месторождения самого крупного в России и одного из крупнейших в мире

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Основным жанром экспозиции стал пейзаж один из наиболее популярных и традиционных жанров изобразительного искусства. Гости выставки смогут познакомиться с творческими работами членов Московского отделения Союза художников России. В рамках проекта также представлены несколько картин 1970-х годов, которые посвящены теме освоения Самотлора.

Организаторы ожидают, что выставку посетят более 1 тыс. человек. На выставочной площадке также будут проходить культурно-просветительские программы и активности для всех ценителей искусства, в том числе ветеранов, многодетных семей и школьников.

«Роснефть» и ее дочерние предприятия поддерживают проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны, активно участвуют в значимых событиях и явлениях российской культурной жизни. «Самотлорнефтегаз» реализует образовательные, культурные и просветительские проекты, направленные на сохранение исторической памяти, формирование духовных и патриотических ценностей у жителей региона.

Ранее при поддержке «Самотлорнефтегаза» к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию Самотлорского месторождения в краеведческом музее Нижневартовска открылся музейный комплекс «Дорогами подвига: Берлин — Самотлор». Это первая в городе интерактивная платформа, которая объединила истории фронтовых и трудовых подвигов нефтяников.

Справка. АО «Самотлорнефтегаз» одно из ключевых добывающих активов «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. Разрабатывает крупнейшее в России Самотлорское месторождение, которое было открыто 29 мая 1965 года.

Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» проходит в Нижневартовске летом, в разгар белых ночей, начиная с 1975 года. Это одно из самых ярких событий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В течение нескольких дней на городской набережной проходит множество культурных, спортивных, национальных мероприятий для всех поколений.