Волонтеры «Роснефти» приняли участие в Дне донора
Москва, 16 июня, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Работники «Роснефти» приняли участие в акциях отмечаемого в России Международного дня донора. С начала года более 1,5 тысячи работников дочерних предприятий Компании стали донорами крови. Среди них около 200 человек, которые сдали кровь более 40 раз, имеют звание «Почетный донор России».
Следуя принципам социальной ответственности, «Роснефть» развивает донорское движение в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел». Уже более 13 лет сотрудники Компании и ее дочерних предприятий участвуют в организованных днях донора, а также сдают кровь в индивидуальном порядке.
Более 50 работников «Оренбургнефти» приняли участие в корпоративной акции ко Всемирному дню донора. За первые пять месяцев 2025 года нефтяники осуществили более 450 донаций.
Работники «Башнефти» с 2013 года сотрудничают с Республиканской станцией переливания крови. Ежегодно в донорских акциях участвуют около 300 нефтяников. В текущем году планируется расширить сотрудничество, включив донорство костного мозга.
В «Удмуртнефти» более 200 волонтеров принимают участие в корпоративной донорской акции, организованной совместно с Республиканской станцией переливания крови.
Среди работников корпоративного научного института в Уфе 300 являются донорами, трое из которых имеют звание «Почетный донор России». Научно-проектный институт «Роснефти» в Томске при поддержке регионального Центра крови организовал акцию «Донорство: связь поколений». В ней приняли участие почти 100 сотрудников предприятия.
Сотрудники «Тюменнефтегаза» участвуют в донорском движении уже десять лет. За это время количество участников выросло до 300 человек. «Харампурнефтегаз» провел День донора на Тюменской областной станции переливания крови. В акции приняло участие свыше 30 работников предприятия.
Волонтеры «Славнефть-Красноярскнефтегаза» ежегодно принимают участие в донорских инициативах. В акции, приуроченной ко Дню донора, приняли участие 35 человек.
На протяжении многих лет на Ангарском заводе полимеров активно развивается донорское движение. В этом году число доноров превысило 300 человек.
Работники «РН-Северо-Запад» сдали кровь на Санкт-Петербургской станции переливания крови. В акции приняли участие более 20 волонтеров, четверо из которых являются «Почетными донорами России».
Участие сотрудников в социально значимых инициативах способствует формированию культуры взаимопомощи и социальной ответственности. Регулярные донорские акции и поддержка волонтерских проектов укрепляют традиции добровольчества и вносят вклад в развитие системы здравоохранения России.