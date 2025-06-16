Москва, 16 июня, 2025, 15:20 — ИА Регнум. Работники «Роснефти» приняли участие в акциях отмечаемого в России Международного дня донора. С начала года более 1,5 тысячи работников дочерних предприятий Компании стали донорами крови. Среди них около 200 человек, которые сдали кровь более 40 раз, имеют звание «Почетный донор России».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Следуя принципам социальной ответственности, «Роснефть» развивает донорское движение в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел». Уже более 13 лет сотрудники Компании и ее дочерних предприятий участвуют в организованных днях донора, а также сдают кровь в индивидуальном порядке.

Более 50 работников «Оренбургнефти» приняли участие в корпоративной акции ко Всемирному дню донора. За первые пять месяцев 2025 года нефтяники осуществили более 450 донаций.

Работники «Башнефти» с 2013 года сотрудничают с Республиканской станцией переливания крови. Ежегодно в донорских акциях участвуют около 300 нефтяников. В текущем году планируется расширить сотрудничество, включив донорство костного мозга.

В «Удмуртнефти» более 200 волонтеров принимают участие в корпоративной донорской акции, организованной совместно с Республиканской станцией переливания крови.

Среди работников корпоративного научного института в Уфе 300 являются донорами, трое из которых имеют звание «Почетный донор России». Научно-проектный институт «Роснефти» в Томске при поддержке регионального Центра крови организовал акцию «Донорство: связь поколений». В ней приняли участие почти 100 сотрудников предприятия.

Сотрудники «Тюменнефтегаза» участвуют в донорском движении уже десять лет. За это время количество участников выросло до 300 человек. «Харампурнефтегаз» провел День донора на Тюменской областной станции переливания крови. В акции приняло участие свыше 30 работников предприятия.

Волонтеры «Славнефть-Красноярскнефтегаза» ежегодно принимают участие в донорских инициативах. В акции, приуроченной ко Дню донора, приняли участие 35 человек.

На протяжении многих лет на Ангарском заводе полимеров активно развивается донорское движение. В этом году число доноров превысило 300 человек.

Работники «РН-Северо-Запад» сдали кровь на Санкт-Петербургской станции переливания крови. В акции приняли участие более 20 волонтеров, четверо из которых являются «Почетными донорами России».

Участие сотрудников в социально значимых инициативах способствует формированию культуры взаимопомощи и социальной ответственности. Регулярные донорские акции и поддержка волонтерских проектов укрепляют традиции добровольчества и вносят вклад в развитие системы здравоохранения России.